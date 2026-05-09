Alarma por las oposiciones de Educación en la Región: algunos tribunales superan ya los 75 aspirantes

Las oposiciones a Maestro que celebrará la Consejería de Educación poco antes del verano en la Región de Murcia y que suponen la mayor oferta de la historia, con 1.600 plazas y más de 11.200 aspirantes en las listas provisionales, arrancan con polémica por la "saturación" y "sobrecarga" a la que se enfrentarán los responsables de cada uno de los tribunales. Así lo denuncian varias organizaciones sindicales, que llegan a señalar que en tribunales como Pedagogía Terapéutica se llega a una media de 80 aspirantes por tribunal; seguida de otras especialidades como Educación Primaria, con 79 opositores; Educación Física o Inglés, con 77 aspirantes de media por tribunal.

Estas cifras "no son de recibo ni para los miembros del tribunal, ni para los aspirantes, ni para que el proceso se lleve a cabo de forma objetiva, justa y con plenas garantías, con una realidad que nos lleva a tribunales de hasta con 82 aspirantes", insisten desde ANPE.

Desde el sindicato critican la organización de la Consejería de Educación, ya que "siempre hemos reivindicado ratios de 45 a 50 aspirantes por tribunal, para que el proceso se pueda llevar a cabo con garantías, tiempo y sin sobrecargar a los miembros que lo componen, que realmente son los que tienen que evaluar de manera seria y objetiva un proceso tan importante y donde más de 11.000 docentes se juegan su futuro".

Las oposiciones a Maestro de este año congregan a más de 11.000 aspirantes

Sterm también denuncia el fuerte incremento de la ratio de aspirantes por tribunal en las oposiciones al cuerpo de Maestros de 2026 respecto a las de Secundaria de 2025. "Esta situación vuelve a situar el proceso selectivo en unas condiciones difíciles de asumir tanto para quienes opositan como para las personas integrantes de los tribunales y que corre el peligro de revivir el resultado desastroso de las oposiciones del pasado año".

Los responsables de la organización sindical afirman que los datos publicados muestran un empeoramiento generalizado respecto a 2024. Mientras que en las últimas convocatorias la ratio se había reducido hasta situarse por debajo de 50 aspirantes por tribunal en prácticamente todas las especialidades, en 2026 se produce un incremento de entre el 50% y el 60% en algunas de ellas.

Audición y Lenguaje, Francés y Música, las menos saturadas

Las especialidades con menos aspirantes, pero que no se quedan lejos de las cifras mencionadas, son Audición y Lenguaje con 74, Francés con 73 y Música con prácticamente 70 aspirantes por tribunal.

"No entendemos como la Consejería ha querido ahorrar en un proceso tan importante como este y donde muchas familias se están jugando su futuro profesional y la estabilidad del resto de sus miembros", sostienen desde ANPE tras haber realizado un estudio en el que se pone de relieve que se ha pasado de 220 tribunales en 2024 a 145 tribunales en 2026, es decir 75 tribunales menos.

El sindicato dice que siempre "hemos exigido condiciones dignas para los miembros del tribunal y este año aún más, ya que las oposiciones con más oferta de la historia van a ser examinadas por 375 funcionarios menos".

Por su parte, Sterm explica que "no es justificable que se produzca esta reducción del número de tribunales cuando, además, se ha producido un crecimiento en el número de aspirantes con respecto a 2024, pasando de 10.732 a 11.300 opositores".

Sobrecarga

Un tribunal con cerca de 80 aspirantes debe afrontar la corrección de cientos de pruebas escritas, lecturas y exposiciones orales durante semanas, elaboración de actas e informes y coordinación administrativa y organizativa.

Esto lleva a que se incremente el riesgo de presión sobre los tribunales, dificulta una corrección detallada y rigurosa, reduce los tiempos de deliberación y pone en riesgo la igualdad de oportunidades de los aspirantes.