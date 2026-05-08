El PSOE denuncia que la Región de Murcia solo ha reprogramado 5 millones de fondos europeos para vivienda

El Partido Socialista de la Región de Murcia comienza a desarrollar su campaña 'Abandonados' contra el Gobierno de Fernando López Miras centrado en el problema del acceso a la vivienda: "Los jóvenes están abandonados, las familias siguen abandonadas. Las personas que buscan una vivienda digna y asequible están abandonadas. Abandonar es mirar para otro lado mientras los precios suben", denunció este viernes el eurodiputado Marcos Ros desde la sede del PSOE murciano.

Lamentó que "López Miras también ha dejado pasar una oportunidad europea muy importante", puesto que las instituciones europeas permitieron reprogramar fondos Feder para destinarlos a políticas de vivienda y la Región de Murcia tan solo lo ha hecho con poco más de 5 millones (de los 7 millones que dijo que iba a negociar). "Comunidades como Castilla La Mancha han destinado 67 millones; Extremadura, 57 millones; Galicia, 44 millones; o Ceuta, 10 millones de euros. "Hay fondos, hay herramientas, hay instrumentos y hay una necesidad social evidente. Lo que no hay es un Gobierno regional a la altura", subrayó.

Asimismo, Ros recriminó al Ejecutivo regional que tenga a los jóvenes "esperando hasta 3 años para cobrar el bono del alquiler" y que se niegue a aplicar la Ley de Vivienda estatal para poder declarar zonas tensionadas de la Región, una medida que permitiría frenar la subida de los precios. También criticó que el Ejecutivo lleve ocho años sin construir ni una sola vivienda de promoción pública."Lo más grave es que esto no ocurre por falta de recursos, ocurre por falta de gestión, por falta de proyecto y, sobre todo, por falta de voluntad política", subrayó.

Hay fondos, herramientas, instrumentos y una necesidad social evidente; lo que no hay es un Gobierno regional a la altura Marcos Ros — Eurodiputado PSOE

El diputado en el Parlamento Europeo puso el acento en la cantidad de fondos para vivienda que ha recibido la Comunidad y que no ha aprovechado: desde 2018, han sido casi 250 millones de euros del Gobierno de España, a lo que hay que sumar otros 22 millones de euros para construir más de 500 viviendas. "¿Y cuál es el resultado? Cero viviendas públicas construidas".

El eurodiputado recordó que el Partido Socialista ha propuesto medidas concretas, como son las ayudas de hasta 36.000 euros para jóvenes y familias para adquirir su primera vivienda, regulación de alquileres, deducciones fiscales y, sobre todo, la construcción de más vivienda pública.

Murcia ha desarrollado el 6% de la vivienda prevista en el PGOU

El portavoz del PSOE en el municipio de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, explicó que "hay dos modos posibles" de encarar esta problemática: tratar la vivienda como un producto o tratarla como un derecho, "que es lo que dice el artículo 47 de la Constitución Española".

Ruiz señaló que desde el Grupo Municipal Socialista están reclamando la aplicación de la Ley estatal de Vivienda para declarar zonas tensionadas mientras se crea un parque público de vivienda.

Los plazos de concesión de una licencia de obra mayor se van a 2 años cuando la ley habla de 3 meses Ginés Ruiz — Portavoz PSOE Murcia

"Pedimos el destino del patrimonio público de suelo a vivienda pública exclusivamente, y a vivienda pública que sea pública para siempre", remarcó, afeando al Consistorio que reserven las mejores parcelas para vivienda libre. También reclaman desde el PSOE de Murcia la revisión del Plan de Ordenación de la Vivienda prevista en el Plan General de Ordenación Urbana, que se elaboró hace 25 años, a pesar de que solo se ha desarrollado el 6%. "En 25 años, el 6% de la vivienda prevista", reiteró.

Los socialistas demandan "una dotación adecuada de los servicios urbanísticos y de vivienda para salir de la parálisis en la que el Partido Popular tiene sumido el municipio". Ruiz Maciá denunció que "los plazos de concesión de una licencia de obra mayor en este municipio se van a 2 años", cuando la ley habla de 3 meses.

Se han perdido 24 millones para 458 viviendas asequibles de alquiler en Ronda Sur, El Puntal, Churra, Santiago el Mayor, San Basilio y La Alberca

El portavoz municipal afirmó que el Ayuntamiento de Murcia ha perdido 24 millones de fondos Next Generation para 458 viviendas públicas de alquiler asequible que iban a ir en solares ya elegidos de Ronda Sur, El Puntal, Churra, Santiago el Mayor, San Basilio y La Alberca.

El PSOE expuso que, como resultado de esta situación, "en Murcia, en los últimos 8 años, el precio de venta de la vivienda ha subido casi un 60% y el de alquiler un 100%". "Eso son personas de entre 20 y 30 años que no se pueden emancipar" y "personas de entre 40 y 50 años que tienen una indefensión en su modelo de vida porque no hay un horizonte claro", concluyó.

6,5 millones para vivienda "tirados a la basura" en Lorca

La secretaria general del PSOE de Lorca, Isabel Casalduero, denunció que, aunque al Ayuntamiento de Lorca han llegado ya 6,5 millones de euros del Gobierno de España para vivienda (3 millones del Plan Lorca y 3,5 de fondos Next Generation), "nos encontramos con un alcalde y un gobierno municipal de PP y Vox que parecen creer que el problema se soluciona con tres o cuatro actuaciones aisladas en el casco antiguo, olvidando los barrios y pedanías".

La secretaria general calificó de "insuficientes" las cinco viviendas proyectadas en la calle Selgas, algunas de apenas 40 metros cuadrados con precios desorbitados, y lamentó el cambio de modelo del actual alcalde: "Nos hubiera gustado hacer esta comparecencia en el solar de la calle San Fernando, donde dejamos planificadas 39 viviendas públicas y el PP ha despreciado ese proyecto, o en el barrio de San Antonio, donde Fulgencio Gil ha decidido vender un solar municipal para 40 viviendas en lugar de destinarlas a vivienda pública".

Casalduero exigió que la política de vivienda llegue a las pedanías y pidió modificaciones del Plan General para que los jóvenes que vivan en ellas "puedan construirse su casa y quedarse en su tierra".

Bloqueo en Alcantarilla

Miguel Ortega (tercero por la derecha) se trasladó a Alcantarilla para la rueda de prensa. / PSRM

El concejal socialista y secretario general del partido en Alcantarilla, Pedro Manuel Toledo, denunciaba a la misma hora que en el Ayuntamiento del municipio se han bloqueado por parte del Gobierno local del PP todas las iniciativas planteadas en materia de vivienda por parte de su grupo municipal: "Hemos llevado a pleno cuatro propuestas diferentes para intentar solucionar este problema desde el ámbito local y la única respuesta del PP ha sido el bloqueo y una negativa sistemática".

Desde el Gobierno de Alcantarilla no se ha propuesto ni una sola medida, lo que demuestra una nula intención de buscar soluciones Pedro Manuel Toledo — Portavoz PSOE Alcantarilla

Pero lo más grave, según Toledo, es que "desde el Equipo de Gobierno no se ha propuesto ni una sola medida de ámbito local, lo que demuestra una nula intención de gestionar y buscar soluciones".

Junto a él estaba el diputado regional Miguel Ortega, que manifestó que "el Gobierno de López Miras ha abandonado a la ciudadanía" y que "no puede ni sabe responder a una situación que cada día va a peor".