Ya está en vigor en la Región de Murcia: los trabajadores tienen derecho a 6 horas pagadas cada semana para buscar un nuevo empleo

Pocos trabajadores conocen este derecho, y sin embargo lleva años recogido en el Estatuto de los Trabajadores. Si tu empresa ha decidido prescindir de ti mediante un despido objetivo y te ha notificado el cese con al menos 15 días naturales de antelación por escrito, tienes derecho a ausentarte seis horas cada semana para buscar un nuevo empleo, y encima cobradas.

Así lo establece el artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores (ET): "Durante el periodo de preaviso el trabajador, o su representante legal si se trata de una persona con discapacidad que lo tuviera, tendrá derecho, sin pérdida de su retribución, a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo".

Qué es el despido objetivo y en qué se diferencia del disciplinario

A diferencia del despido disciplinario (que implica una sanción por la conducta del empleado), el despido objetivo no castiga a la persona: responde a problemas relacionados con el funcionamiento o la viabilidad económica de la empresa. Y precisamente por eso, el empresario tiene la obligación de justificarlo.

Si no lo hace correctamente, el despido puede ser declarado improcedente. Para que tenga validez legal, deben cumplirse tres requisitos sin excepción: comunicar el cese por escrito detallando los motivos y aportando documentación que permita al afectado valorar si es legítimo; poner a su disposición la indemnización correspondiente (salvo que la empresa acredite falta de liquidez); y entregar el finiquito, que incluye conceptos ya generados pero pendientes de cobro, como vacaciones no disfrutadas, horas extra sin saldar o los días trabajados desde la última nómina.

Las causas que pueden amparar este tipo de despido están recogidas en el artículo 52 del ET. Una de ellas es la ineptitud sobrevenida: la incapacidad del trabajador para desempeñar sus funciones, sin que medie mala fe, bien porque no está suficientemente capacitado o porque no ha logrado adaptarse a cambios técnicos. En este supuesto, la empresa está obligada a ofrecer previamente un curso de formación en las nuevas tareas, un periodo que se computa como tiempo trabajado y durante el cual el salario no se interrumpe. El plazo mínimo de adaptación es de dos meses.

La empresa también puede acogerse a causas económicas si anticipa pérdidas o registra una caída de ingresos. Eso sí, deberá acreditar resultados negativos durante tres trimestres consecutivos en comparación con los mismos periodos del año anterior.

La Región de Murcia supera la barrera de los 690.000 cotizantes

La Región de Murcia cerró abril con 73.302 desempleados tras reducir el paro en 1.067 personas respecto a marzo, un descenso del 1,43% que deja la cifra más baja registrada en un mes de abril en los últimos 18 años. En términos interanuales, el desempleo bajó en 4.858 personas, un 6,21% menos que en abril de 2024, según los datos publicados este martes por el Servicio Público de Empleo Estatal.

La bajada fue generalizada en todos los sectores, con servicios a la cabeza al sumar 674 parados menos, seguido de construcción (85), industria (70) y agricultura (79). Por edades, los jóvenes menores de 30 años protagonizaron la mayor caída, con 867 desempleados menos, mientras que el descenso afectó por igual a hombres (548) y mujeres (519).

En cuanto a la afiliación, la Seguridad Social superó por primera vez en la Región la barrera de los 690.000 cotizantes al alcanzar los 694.941, tras sumar 7.205 nuevos afiliados en el mes (+1,05%). En el último año, el sistema ganó 19.059 cotizantes en Murcia, un incremento del 2,82%, en una jornada en la que España también batió récord al romper a nivel nacional la barrera de los 22 millones de ocupados.