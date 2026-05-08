Trescientos opositores aspiran a portar la placa de la Policía Local de Lorca

Más de 300 aspirantes para once plazas. Estas son las cifras de la oposición a la Policía Local de Lorca, según lo anunció este jueves la edil de Régimen Interior, Belén Pérez. Acompañada por el concejal responsable del cuerpo, Juan Miguel Bayonas, confirmó que la Junta de Gobierno ha aprobado ya la lista provisional de admitidos a la prueba –también de los excluidos–, así como la composición del tribunal calificador y la fecha de celebración del primer ejercicio.

Así, quienes optan a convertirse en agentes de la Policía Local de Lorca saben ya que examen teórico tipo test se celebrará el próximo 23 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos Francisco Jódar Alonso. En concreto, está previsto que comience a las 17.00 horas.

Cabe recordar que inicialmente se convocaron seis plazas, pero que las vacantes generadas por jubilaciones –incorporadas dentro del compromiso del equipo de Gobierno de cubrir el 100% de la reposición e, incluso, seguir ampliando efectivos– elevan hasta once el número de placas en juego.

«De esta forma –señaló Pérez– se da inicio a un proceso selectivo histórico, con más de 300 aspirantes, una cifra que refleja el interés que despierta formar parte de la Policía Local de Lorca y, al mismo tiempo, la seriedad con la que este Ayuntamiento está reforzando sus servicios públicos esenciales. Hablamos de una convocatoria con todas las garantías, transparente, rigurosa y ajustada a la legalidad».

En el mismo tono se pronunció Bayonas, quien celebró que, con estas incorporaciones, el cuerpo superará los 135 efectivos, «la cifra más alta de la última década y probablemente de toda su historia reciente», valoró. Además, añadió que desde el Ejecutivo dirigido por Fulgencio Gil no solo se está aumentando la plantilla, sino también «dotando a los agentes de más medios, más formación y mejores herramientas para proteger a los lorquinos. Nunca antes se había realizado una inversión tan importante en materia de seguridad», sentenció.

Una inversión histórica en seguridad

«Este proceso selectivo forma parte del mayor plan de refuerzo de la Policía Local en las últimas décadas», apuntaron en un comunicado de prensa desde el Consistorio de la Ciudad del Sol; una estrategia integral que «combina aumento de plantilla, modernización de medios materiales, mejora de la formación y nuevas herramientas jurídicas para combatir la delincuencia».

La mejora y renovación general del equipamiento policial ha incluido la adquisición de once vehículos, dos drones, una decena de emisoras con sistemas especiales de comunicación y 123 chalecos antibalas, además de una nueva galería de tiro en el Cuartel de Sutullena. «Todo ello con una inversión sin precedentes», añaden.

«El Ayuntamiento ha activado además –continúa el comunicado– protocolos jurídicos inéditos para expulsar de España a delincuentes extranjeros reincidentes, principalmente personándose como acusación particular en los procesos contra los presuntos autores de delitos graves, solicitando en cada caso su expulsión inmediata conforme a la Ley de Extranjería», detallan.

Por último, en el barrio de San Cristóbal se mantiene un dispositivo especial de vigilancia con Policía Local que «está dando resultados con numerosas detenciones», afirman. A esto hay que añadir los números controles y actuaciones preventivas que los agentes llevan a cabo diariamente en diversos puntos del municipio, tanto del casco histórico como de pedanías.

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A este respecto, el edil concluyó destacando que «la seguridad ciudadana es una prioridad absoluta para este equipo de Gobierno. Hoy Lorca tiene más agentes, más presencia policial en barrios y pedanías, más medios técnicos y más capacidad de respuesta, y vamos a seguir trabajando para que nuestros vecinos vivan en un municipio cada vez más seguro».