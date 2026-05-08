Sábado pasado por agua y domingo con gafas de sol: así será el tiempo este fin de semana en la Región

La Región de Murcia afronta un fin de semana de esos en los que conviene no fiarse demasiado del cielo al salir de casa. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un arranque pasado por agua, un sábado con precipitaciones que podrían ser intensas en algunos puntos de la comunidad y un domingo mucho más amable, donde volverá a salir el sol, aunque sea entre nubes altas.

Este viernes comenzará con cielos nubosos y precipitaciones débiles a moderadas durante la primera mitad del día. Es decir, mañana de paraguas, chaqueta ligera y cierta paciencia para quienes tengan que salir temprano. La buena noticia llegará por la tarde, cuando el cielo tenderá a quedar poco nuboso, con presencia de nubes altas. Las temperaturas máximas subirán en el interior y apenas cambiarán en el resto. Murcia alcanzará los 22 grados, Lorca los 21, Cartagena los 20, Caravaca de la Cruz los 20 y Yecla los 19.

Paraguas asegurado la mañana del sábado

El sábado será la jornada más inestable del fin de semana. Aemet avisa de precipitaciones moderadas, sin descartar que sean localmente fuertes. Los cielos estarán muy nubosos durante buena parte del día, aunque la situación tenderá a mejorar a lo largo de la tarde, cuando se espera que el cielo quede más despejado. Vamos, que el sábado empezará con ganas de preparar migas y quedarse en el sofá, pero podría acabar dando permiso para hacer planes en la calle si las nubes cumplen el pronóstico de retirada.

Las máximas bajarán en el norte de la Región y se mantendrán con pocos cambios en el resto. Yecla se quedará en 18 grados y Caravaca en 19, mientras que Murcia llegará a 22, Cartagena y Lorca a 21. En el litoral soplará viento moderado de componente norte, girando por la tarde a componente sur.

Domingo de nubes altas

El domingo llegará el respiro. La previsión apunta a cielos con intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios significativos. Será, probablemente, el mejor día para hacer planes al aire libre. Murcia subirá hasta los 26 grados, Lorca hasta los 25, Cartagena hasta los 23, Yecla hasta los 22 y Caravaca de la Cruz hasta los 24.