La RM-F54 sigue cortada entre Los Belones y Los Urrutias tras las lluvias

La carretera RM-F54, que conecta las localidades cartageneras de Los Belones y Los Urrutias, continúa cerrada al tráfico entre los kilómetros 0 y 2, según han confirmado fuentes de la Consejería de Fomento e Infraestructuras.

Los equipos técnicos mantienen en la zona las labores de acondicionamiento de la vía, con el objetivo de garantizar la seguridad y permitir la reapertura de la carretera en condiciones normales.

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Este corte es, por el momento, la única incidencia activa en la red regional de carreteras tras el episodio de lluvias registrado este jueves, que tuvo especial incidencia en el Campo de Cartagena.