La Región incorporará la toma de muestras de saliva como método para hacerse donante de médula

La Región de Murcia sigue dando pasos para mejorar las cifras de donación y trasplantes en la comunidad, lo que se traduce en mejor salud para los murcianos. Para ello, la Coordinación Regional de Trasplantes, en manos del doctor Ricardo Robles, ya trabaja en incorporar un nuevo método para hacerse donante de médula, un procedimiento que vendría a simplificar el que se usa hasta ahora y que consiste en un análisis de sangre.

En este caso, se trataría de ofrecer a la población la opción de hacerse donante de médula ósea con una simple muestra de saliva, una medida que ya han incorporado algunas comunidades autónomas y que han optado por realizar el análisis o tipaje del donante mediante saliva, no siendo necesaria la extracción sanguínea, tal y como señalan desde la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Ricardo Robles insiste en la importancia de aumentar las cifras de donantes de médula ósea que se incorporan al Redmo (Registro Español de Donantes de Médula Ósea), ya que así se incrementan las opciones de encontrar un donante compatible cuando son necesarios estos trasplantes para determinados pacientes. Por ello, desde la Coordinación Regional de Trasplantes "estamos trabajando en este proyecto con el que podremos tomar una muestra de saliva a los donantes para hacer la determinación de ADN al igual que se hace actualmente con la muestra de sangre".

El coordinador de Trasplantes dice así se simplifica el procedimiento, animando a los ciudadanos a dar el paso de inscribirse como donantes, "a la vez que necesitaríamos menos personal de enfermería del que es necesario ahora con las extracciones sanguíneas".

Y como todas las acciones suman, en estos días andan inmersos en la campaña III Match Región de Murcia organizada para captar donantes de médula. En ella hay varias actividades previstas, entre las que destacan la carrera popular que tendrá lugar este próximo domingo y que saldrá del Centro de Hemodonación y finalizará en la Plaza de Toros de Murcia. El lunes se celebrará la Jornada de Coordinadores de Trasplantes y el martes, 12 de mayo, se conmemora el Día Regional del Donante de Órganos, con el III Match Región de Murcia, una jornada en la que se instalarán puntos de extracción para captar donantes en los diez hospitales públicos de la Región y 43 centros de salud, además de los campus universitarios y el Centro Regional de Hemodonación.

Jornada de trasplantes en la Finca Buenavista

Para avanzar en el ámbito de la donación y trasplante, Murcia celebró este jueves la jornada ‘Formación global en donación y trasplante desde la visión de los directivos sanitarios’, en la que participaba la directora la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez.

El encuentro ha servido para poner en valor la importancia de los trasplantes en el sistema sanitario, "con el fin de concienciar a los gerentes de los hospitales de la necesidad de que se apoye esta actividad que, además de salvar vidas, reduce los gastos sanitarios", apunta Ricardo Robles. Recuerda así que en la actualidad hay más de mil pacientes en diálisis en la Región, de los que muchos están a la espera de un riñón para mejorar su calidad de vida.

Para el coordinador regional "el respaldo de los gerentes hospitalarios a la donación y trasplante es fundamental porque estamos en la base del sistema sanitario, pero para ello es necesario que se reconozca la actividad profesional y a todos los especialistas implicados".