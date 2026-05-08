Pedro Saura asegura que "nunca" recibió indicaciones sobre adjudicaciones investigadas en la trama Ábalos

El exsecretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y actual presidente de Correos, Pedro Saura, manifestó que al inicio de su etapa en el Ministerio se encontró con "desinversiones" y una "crisis muy profunda" y que él fue responsable de aumentar la inversión en conservación de infraestructura ferroviaria en un 36%, con 6.300 millones de euros.

Saura respondió así en su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria en España, a las preguntas del Partido Popular. El murciano (Torre Pacheco, 1962) declaró que fue "responsable" de haber tomado la decisión política de incrementar la inversión en ferrocarril en 21.000 millones de euros, "mucho más que en el periodo anterior", cuando gobernaba el PP.

El murciano dice que impulsó desde Transportes un alza del 36% en inversión de conservación del ferrocarril

"De eso soy responsable", pero no de la gestión del día a día, de las mesas de contratación o de los detalles de la ejecución de las obras, afirmó Saura durante un tenso interrogatorio liderado por el portavoz del PP, José Ramón Díez de Revenga, en el que este le cuestionó por su conocimiento y responsabilidad en distintas "tramas corruptas" relacionadas con el caso de las mascarillas y con figuras como Koldo García o el exministro José Luis Ábalos, del que Saura fue 'número dos'.

"¿De verdad nos quiere hacer usted creer a todos nosotros que no sospechó nada, no sabía nada de las tramas presuntamente corruptas que tenía alrededor de usted?", preguntó Díez de Revenga. "Por supuesto que no" sabía nada; "estuve en todo momento defendiendo el interés general como un servidor público", respondió Saura.

En esa línea, aseguró también que "nunca" recibió interferencias políticas en procesos técnicos o indicaciones relacionadas con adjudicaciones o denuncias bajo el mandato de Ábalos.

El senador murciano Francisco Bernabé saluda a Pedro Saura. / Alberto Ortega/EP

En su comparecencia, el exsecretario de Estado contrapuso la situación que se encontró al llegar al Ministerio con la que dejó al terminar su etapa (2018-2021), señalando que halló "desinversión, una inversión neta negativa y un expediente de la Comisión Europea por problemas de seguridad de la red ferroviaria", y criticó que "en la etapa del PP no se invirtió un solo euro en comprar un nuevo tren".

"El sector del transporte vivió una crisis muy profunda y la gestión del Gobierno de España posibilitó no solamente sacar al país de la situación, sino que ahora estemos creciendo muy por encima de la media", apuntó, antes de destacar que multiplicó por seis la inversión en el ferrocarril convencional y por cinco en el de Cercanías, y que elevó de cero a 1.200 millones la inversión en material rodante en Rodalies.

Respecto a las obras de soterramiento realizadas en Murcia, el presidente del Grupo Correos se erigió en "responsable político de la mayor inversión en la historia de la Región de Murcia en ferrocarril", con 1.400 millones de euros, que es "cinco veces más lo que se ha invertido en ferrocarril en Murcia en los años de Gobierno del Partido Popular", pero no así de "los detalles de la ejecución".

Saura le reprochó al portavoz del PP que no le preguntara sobre Adamuz: "Las víctimas del accidente merecen respeto"

Por su parte, Saura le reprochó al portavoz del PP que no le haya preguntado sobre el accidente de Adamuz (Córdoba), ocurrido el 18 de enero y que se saldó con 46 fallecidos. "Las víctimas del accidente se merecen respeto" y que "estemos a la altura", enfatizó.

"Puso sobre aviso a Sánchez", afirma el PP

José Ramón Díez de Revenga se encargó del interrogatorio a Pedro Saura. / Alberto Ortega/EP

Durante un primer interrogatorio lleno de interrupciones y con llamadas al "respeto", la "educación" y la "compostura" por parte del presidente de la Comisión, Díez de Revenga sugirió que Saura era "colaborador necesario para que Santos, Cerdán, Ábalos, Koldo y toda esa banda cobraran comisiones ilegales en las obras que eran de su directa responsabilidad" y apuntó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Nosotros creemos que fue usted el que puso sobre aviso al presidente Pedro Sánchez de que Ábalos se estaba pasando de la raya y que sus actividades delictivas, pues en fin, se estaban pasando. Y la gota que colmó el vaso fue el tema del parador de Teruel", expuso.

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"Y el presidente, en lugar de denunciarlo, se limitó a cesar a Ábalos y a usted a ascenderlo", pero "no desmanteló la trama" y puso en su puesto a la ahora imputada Isabel Pardo de Vera, de la que "se está demostrando que era corrupta", y a Ángel Contreras como presidente de Adif, acusó Díez de Revenga.