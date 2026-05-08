Un nuevo embalse de seguridad de 250.000 m3 garantizará el abastecimiento de 12 municipios de la Región

El Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) ha aprobado la licitación del proyecto constructivo de un embalse de seguridad para reserva de agua bruta de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Letur, actuación estratégica destinada a reforzar la garantía y la continuidad del abastecimiento en el ámbito de actuación del organismo.

La inversión cuenta con un presupuesto base de licitación de más de 11 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses, una acción que permitirá dotar a la potabilizadora de Letur de una reserva de agua bruta que asegure su funcionamiento en situaciones de especial complejidad operativa, ha informado el Ministerio de Transición Ecológica en nota de prensa.

Esta infraestructura permitirá hacer frente tanto a episodios de lluvias torrenciales en la cuenca alta del río Taibilla, cuyos arrastres empeoran la calidad del agua captada y dificultan su tratamiento, como a eventuales operaciones de mantenimiento en las presas de embalse o de toma y el Canal Alto del Taibilla.

El embalse, con una capacidad de 250.000 metros cúbicos, ocupará una superficie aproximada de 40.000 metros cuadrados y estará delimitado por un dique perimetral de hasta 11 metros de altura. Para garantizar su estanqueidad, la infraestructura contará con un sistema de impermeabilización mediante lámina de polietileno de alta densidad.

La actuación supondrá una mejora fundamental para la garantía de abastecimiento en los doce municipios de la Región de Murcia y los dos de la provincia de Albacete que dependen exclusivamente de los caudales procedentes de esta potabilizadora.