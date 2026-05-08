Economía
Murcia lidera el crecimiento industrial en España con una subida del 11,7%
El Índice de Producción Industrial sale de cifras negativas en la Región y acumula un avance del 4% en lo que va de año
E.P.
El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 11,7% interanual el pasado marzo en la Región de Murcia, 9,6 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 2,1%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La producción industrial sale así de cifras negativas en la comunidad, que anota el mayor incremento de todas las autonomías españolas.
La tasa anual de la producción industrial aumenta en nueve comunidades autónomas y cae en otras ocho. Murcia (+11,7%), Castilla y León (+9,6%) y Andalucía (+7,1%) registraron las mayores subidas, mientras que en el lado contrario se situaron Extremadura, Asturias y Baleares, con retrocesos del 13,9%, 7,1% y 5%, respectivamente.
En lo que va de año, la producción industrial en la Región de Murcia ha subido un 4%, frente a un descenso del 0,7% de la media nacional.
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