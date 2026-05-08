El Ministerio pone fecha al inicio de las expropiaciones para construir el primer tramo del Arco Norte de Murcia

La planificación administrativa para iniciar lo antes posible la construcción del Arco Norte de Murcia sigue avanzando. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado ya las fechas para iniciar la notificación de los terrenos que van a ser expropiados para llevar a cabo la construcción del tramo B (el único de los dos que de momento está en licitación) comprendido entre el punto kilométrico 652 de la autovía A-7 y el enlace de Cabezo de Torres.

El trámite supone un paso clave para desbloquear la disponibilidad de los suelos necesarios para ejecutar los 8,3 kilómetros del primer tramo, cuyos trabajos, que tienen un presupuesto de 98 millones de euros, tendrán una duración de casi cinco años (59 meses) y de los que se harán cargo FCC y Pavasal.

Cabe recordar que el objetivo principal de esta infraestructura es el de mejorar las conexiones en el área metropolitana de Murcia, aliviar la presión de tráfico y 'quitar' miles de vehículos que a diario colapsan sobre todo el Nudo de Espinardo y la Ronda Oeste de Murcia mediante este nuevo bypass que se sumaría al recién inaugurado Arco Noroeste, abierto ya en su totalidad.

La nueva infraestructura busca desviar miles de vehículos y reducir los atascos en el Nudo de Espinardo y la Ronda Oeste

En el trazado de este tramo B está prevista la construcción de 13 nuevas estructuras, tres de ellos viaductos, cuatro pasos superiores y seis pasos inferiores.

Proyecto de construcción del tramo B del Arco Norte de Murcia. / L.O.

Citaciones en varios días

Las titulares afectados serán convocados a partir del próximo mes de junio para el pago de los depósitos previos y de la indemnización por rápida ocupación por parte del departamento que dirige el ministro Óscar Puente. En ese mismo acto, según recoge la resolución, se procederá a la "ocupación inmediata de los terrenos", mediante el levantamiento de las correspondientes actas. Las citaciones se desarrollarán tanto en Murcia como en Molina de Segura.

En el primero de ellos, los actos tendrán lugar los días 1, 2 y 3 de junio de 2026 en el salón de actos de la Agencia de Desarrollo Local, situada en el número 22 de calle Azarbe del Papel. En Molina de Segura, la convocatoria se celebrará el 4 de junio en el Centro Social Las Balsas, en la calle Cartagena. Los propietarios han sido citados a distintas horas a lo largo de estos días para que acudan a formalizar las indemnizaciones que les correspondan.

Profusa concentra casi la mitad del suelo incluido en el expediente expropiatorio

La relación de bienes y terrenos afectados a 70 fincas que suman 744.591 metros cuadrados de superficie total sometida a expropiación, repartida entre los términos municipales de Murcia y Molina de Segura. La mayor parte corresponde a Murcia, con 537.721 metros cuadrados, mientras que en Molina estarían los 206.869 metros cuadrados restantes. Entre los titulares afectados Profusa, que concentra 17 terrenos de más de 326.000 metros cuadrados, alrededor del 44% del total incluido en el expediente, lo que la convierte en la principal empresa afectada por el trazado, además de otros negocios, particulares, arrendatarios y titulares.

El listado incluye asimismo terrenos de titularidad pública: el Ayuntamiento de Molina de Segura figura con varias parcelas afectadas, que suman más de 3.500 metros cuadrados, y también aparece la Comunidad, aunque con una superficie de apenas 32 metros cuadrados.