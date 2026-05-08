Más mano de obra en la construcción con la "oportunidad" de la regularización de migrantes en la Región

Que el proceso de regularización de migrantes que afronta España sirva como una "oportunidad" para incorporar a más trabajadores a un sector tan mermado con falta de más mano de obra como es el de la construcción, cuyo déficit en la Región de Murcia se estima en unos 10.000 empleados.

Es uno de los objetivos que se plantea la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), después de que su presidente, José Hernández, y su secretaria general, María Luisa Lucas, visitasen este jueves la línea de reformas y construcción de la empresa de inserción Eh!laboras de Cáritas Diócesis de Cartagena, para explorar nuevas vías de colaboración en materia de cualificación profesional, captación de mano de obra e inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad.

La visita se producía apenas tres semanas después de la entrada en vigor de este proceso dirigido a cerca de 500.000 personas migrantes que ya residen en el país unos 30.000 en la Región de Murcia). La construcción, donde uno de cada cinco trabajadores en España es de origen extranjero -y donde en la Región de Murcia uno de cada tres contratos firmados en edificación corresponde a personas migrantes-, es uno de los sectores más interpelados por esta medida.

Uno de cada tres contratos firmados en edificación ya corresponde a personas migrantes en la Comunidad

Para el presidente de la patronal de la construcción, José Hernández, "la regularización es una oportunidad para el sector, pero también una responsabilidad. No basta con regularizar: hay que cualificar, acompañar y ordenar la incorporación de estas personas a las obras. Y para eso hace falta sumar al tejido empresarial con quienes llevan años abriendo puertas a quienes más lo necesitan, como Cáritas".

Un momento del encuentro en la sede de Cáritas. / L. O.

Varias líneas de colaboración

La línea de reformas opera dentro de Eh!laboras y combina contratos de inserción de entre 12 y 36 meses con formación en el puesto de trabajo y acompañamiento sociolaboral. Su equipo está integrado por oficiales de albañilería, fontanería, carpintería y pintura junto a peones en proceso de inserción.

Durante el encuentro, ambas entidades exploraron varias líneas de colaboración: la conexión de los itinerarios formativos de Cáritas con la red de empresas asociadas a Frecom, la incorporación de las personas formadas a la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) a través de la Fundación Laboral de la Construcción, y el diseño de itinerarios específicos para perfiles que hoy son críticos en la Región: encofradores, ferrallistas, oficiales de albañilería, instaladores y operarios de rehabilitación energética.

"Lo que hace la línea de reformas de Cáritas es exactamente lo que necesita la construcción: formar a la persona mientras la persona produce, en oficios reales, con un acompañamiento profesional detrás. Eso es empleabilidad de verdad", resaltó Hernández.

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Por su parte, el director de Cáritas Diócesis de Cartagena, Jesús Martínez-Pujalte, destacó que la empresa lleva "más de diez años dando oportunidades reales a las personas con una formación en el puesto de trabajo y un acompañamiento sociolaboral intenso que culmina con la firma de un contrato como profesional en el mercado normalizado".