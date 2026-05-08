Las lluvias impulsan la recuperación del campo murciano y llenan de optimismo al secano

Las lluvias que han marcado las últimas semanas en la Región de Murcia están dejando una imagen poco habitual en el campo: optimismo moderado entre las organizaciones agrarias. Tras años de sequía y restricciones hídricas, agricultores y productores reconocen que las precipitaciones están siendo, en líneas generales, beneficiosas para cultivos y acuíferos, aunque advierten de que los episodios más intensos, especialmente los acompañados de granizo e inundaciones, también han provocado daños puntuales en explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena y del Valle del Guadalentín.

El secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, hizo una valoración "positiva" del episodio de lluvias registrado en la Región, aunque matizó que algunas tormentas localizadas sí han dejado consecuencias en determinados cultivos de fruta de hueso.

Según explicó, los principales daños se han producido por el granizo caído en zonas como Cieza y La Hoya, en Lorca, donde todavía se están cuantificando las pérdidas ocasionadas en explotaciones de albaricoque y melocotón. Gálvez destacó además que el agua caída en los últimos meses está contribuyendo a la regeneración del terreno y del arbolado tras varios años especialmente duros para el sector agrario. No obstante, advirtió de que la persistencia de la humedad podría acabar generando otros problemas asociados a hongos y plagas, una situación que preocupa especialmente en plena transición entre campañas agrícolas.

El responsable de Asaja reconoció que es probable que las fuertes precipitaciones hayan afectado a caminos rurales, balsas o conducciones de agua en municipios como Los Alcázares, San Javier o San Pedro del Pinatar, donde las lluvias descargaron con especial intensidad en muy poco tiempo.

El temporal ha sorprendido además en un momento especialmente sensible para buena parte de las explotaciones murcianas. Según explicó Gálvez, el campo se encuentra actualmente cerrando la campaña de hortalizas de invierno —como alcachofa, apio o brócoli— y preparando ya la recolección de melón y sandía.

Suelo lleno de pedrisco / Pinterest

En el caso de la fruta de hueso, las variedades tempranas de albaricoque ya habían comenzado a recolectarse cuando llegaron las lluvias. Más allá del impacto puntual del granizo, el exceso de humedad también puede afectar a la calidad de la fruta. "El fruto pierde calidad", explicó, aludiendo a problemas de rajado y exceso de agua en piezas ya maduras.

Una valoración similar realizó el secretario de Agricultura de UPA Murcia, Antonio Moreno, quien aseguró que, salvo en las zonas donde se han producido inundaciones importantes, las lluvias están resultando beneficiosas para la mayoría de cultivos.

"En este momento sientan bien para todo", resumió, especialmente en el secano, uno de los grandes beneficiados de este ciclo húmedo. Moreno señaló que, en la mayor parte de la Región, las precipitaciones han sido moderadas —entre 10 y 15 litros— y han llegado de manera continuada, algo muy distinto a otros episodios torrenciales más destructivos.

El representante de UPA también reconoció que determinados cultivos, como el albaricoque, son especialmente sensibles al exceso de agua. "No le acaba de gustar mucho", comentó sobre la fruta de hueso, aunque relativizó el impacto al considerar que, salvo en puntos concretos, las precipitaciones no han sido excesivas.

Donde sí anticipó daños "seguros" es en la zona de Los Alcázares, donde se registraron acumulados cercanos a los 140 litros por metro cuadrado y donde las inundaciones provocaron importantes arrastres.

Moreno explicó que el campo murciano atraviesa ahora una fase de transición entre campañas. En los frutales comienza la temporada fuerte, mientras que en cítricos encara ya el final de la campaña del limón Verna, aunque todavía quedan varias semanas de actividad.

En hortalizas, los agricultores están cerrando los ciclos de otoño e invierno y preparando las plantaciones de melón y sandía. Precisamente estos cultivos también podrían verse afectados si persiste la humedad excesiva, ya que favorece la aparición de plagas.

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En cambio, el gran beneficiado de este periodo lluvioso está siendo el secano. Viñedos, almendros y cereales están experimentando una recuperación que, según Moreno, no se recordaba desde hace muchos años.