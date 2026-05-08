La crisis de Sabic pone a prueba la fortaleza de la industria murciana

La aprobación del nuevo Plan Industrial coincidió con la incertidumbre sobre el futuro de la planta de Sabic en Cartagena. La venta del negocio europeo de termoplásticos de la multinacional saudí al fondo alemán Mutares, que podría derivar en el cierre del complejo de La Aljorra, amenaza unos 500 empleos directos y cerca de 3.000 indirectos.

El consejero Juan María Vázquez admitió que el escenario es «incierto», aunque aseguró que el Gobierno regional sigue la situación «muy de cerca». El Ejecutivo mantuvo esta semana una reunión con representantes de los trabajadores, la alcaldesa de Cartagena y la consejera de Empresa para analizar posibles soluciones.

Vázquez defendió que el nuevo plan industrial está diseñado para adaptarse a escenarios cambiantes como el actual, marcado por la crisis energética, los problemas de suministro y la competencia internacional. En este sentido, insistió en que la estrategia busca resolver problemas estructurales como el acceso a energía, suelo industrial, agua y personal cualificado. El consejero subrayó además que la Región mantiene una base industrial sólida y apuesta por nuevos sectores ligados a la innovación, la digitalización y la industria tecnológica.

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La evolución de Sabic será observada como una prueba de resistencia para un modelo industrial que la Región quiere reforzar durante la próxima década.