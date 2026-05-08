Comprar una casa en la Región ya sale un 16% más caro que hace solo un año

Comprar una casa o un piso en la Región de Murcia debe ser a priori cada vez más difícil por una subida de precio que va a un ritmo más alto que la del resto del país, hasta el punto de situarse como la comunidad autónoma donde más se ha encarecido la vivienda en el último año, alcanzando un precio medio de 1.409 euros por metro cuadrado en términos interanuales, lo que representa una subida del 16,2%.

Haber partido de precios más bajos (generando una accesibilidad mucho más amplia que en otras zonas donde el precio ya estaba desde hace tiempo por las nubes), con una demanda cada vez más asfixiante y una actividad compradora al alza... Todo suma a la hora de que Murcia tenga el mayor incremento de precio registrado entre todas las autonomías del país, según el último informe del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles con datos referentes al primer trimestre de 2026, publicado este jueves.

El incremento de precios también se refleja en la evolución trimestral, con un precio medio de 1.462 euros por metro cuadrado y un crecimiento del 0,9% respecto al trimestre anterior. Los cuellos de botella en la oferta de viviendas que existen en las principales ciudades y núcleos urbanos de los municipios murcianos también han propiciado que la vivienda nueva es la que más presión alcista tenga, con un precio medio que ya ronda los 1.768 euros por metro cuadrado y una subida interanual del 21,1%, también la más alta por comunidades.

Los costes de construcción cada vez más altos, la falta de mano de obra cualificada con menos albañiles y oficiales, la existencia de un suelo lento de tramitar y una normativa que hasta ahora ha exigido más exigente (aunque ahora se pretende paliar con la cuarta Ley de Simplificación Administrativa) generan que ser propitario de una vivienda a estrenar esté cada vez al alcance de menos murcianos.

Un piso medio usado de 80 m² ya costaría 141.440 euros sin contar con el resto de gastos asociados

Pero da igual que sea nueva o de segunda mano: por ahora no hay manera de que el precio se contenga. La vivienda usada alcanzó los 1.370 euros por metro cuadrado, lo que también supone una subida de un 13,7% más que hace un año. A modo de ejemplo, un piso medio de unos 80 metros cuadrados costaría así (sin tener en cuenta el resto de gastos asociados) 141.440 euros en caso de que fuese nuevo y 109.600 si se tratara de uno de segunda mano.

Precisamente este jueves el presidente de Pisos.com, Ferran Font, situaba el problema de la vivienda en el limitado acceso a un inmueble que determinados grupos tienen, como los jóvenes que quieren comprar su primera casa, y el desequilibrio entre oferta y demanda. "¿Quién está comprado?", se preguntaba, afirmando que el inversor -generalmente una persona mayor con varias propiedades- no está perdiendo aún interés por el mercado de la vivienda en España a pesar del "ruido" que se está generando.

Junto a ello, desde el portal inmobiliario avisaron de que en 2025 se formaron 104.500 nuevos hogares en España frente a 111.548 viviendas iniciadas, una cifra inferior a la de 2022, y que en los próximos años, al menos hasta 2028, se seguirá esta tendencia.

El tamaño al alza sigue ganando terreno

Los datos también constatan que la superficie media de las viviendas adquiridas en la Región sigue creciendo hasta alcanzar los 104,3 metros cuadrados (un incremento trimestral del 2%), consolidando la tendencia hacia la búsqueda y compra de inmuebles de mayor tamaño.

En paralelo, el mercado hipotecario también mostró dinamismo. Durante el trimestre se firmaron 4.110 hipotecas sobre vivienda, un 4,1% más que en el trimestre anterior. En términos interanuales, el crecimiento fue aún más intenso, con 16.180 hipotecas formalizadas en los últimos doce meses, un 23,1% más.

Pese al incremento, la Comunidad mantiene uno de los niveles de esfuerzo hipotecario más bajos de España

A pesar de la subida de precios mencionada antes, lo cierto es que la Región sigue situándose entre las comunidades con mejores niveles de accesibilidad para afrontar el pago de una vivienda: la cuota hipotecaria media se sitúa en 521,4 euros mensuales y el esfuerzo salarial necesario para afrontar el pago representa el 25,6% de los ingresos, uno de los porcentajes más bajos del país. El endeudamiento hipotecario también continúa contenido en comparación con otras comunidades de España, con una media de 1.071 euros hipotecados por metro cuadrado y un importe medio por vivienda de 109.829 euros.

Retomando lo aportado por Font, el precio de la vivienda en España ha crecido un 81% en el periodo comprendido entre 2015 y 2025, muy por encima del avance de otros mercados de países vecinos como Francia (27%) o Italia (16%), pero casi la mitad que en Portugal, donde el precio se encareció un 164% en el mismo periodo, según se recogía en el informe elaborado por el portal inmobiliario Pisos.com a partir de cifras de Eurostat.

A pesar de este incremento, el esfuerzo para la compra de vivienda se situó en el 35%, una cifra elevada, pero que desde el portal inmobiliario han indicado que no es el principal problema de la vivienda en España, ya que de momento no está afectando a la demanda.

Las compraventas no se detienen y se firman unas 74 al día

Los registradores apuntan que, pese al fuerte incremento de precios, el mercado inmobiliario de la Región sigue sumando operaciones cada día y durante los tres primeros meses del presente año se contabilizaron 6.665 compraventas de vivienda, a razón de unas 74 firmas por día entre enero y marzo, aunque sí que esta cifra supone una ligera caída trimestral del 2,5%. Sin embargo, en términos acumulados de los últimos doce meses, las operaciones ascendieron a 26.860, un 8,2% más que el año anterior.

Además, la demanda internacional por hacerse por una vivienda sigue también al alza en la Comunidad hasta el punto de que una de cada cinco casas (21,73%) ya están siendo compradas por ciudadanos extranjeros, situando a Murcia como la cuarta comunidad con un mayor peso de adquisiciones realizadas por extranjeros, solo por detrás de las Islas Baleares (28,9%), Comunidad Valenciana (28,1%) y Canarias (22,8%).

El perfil de las operaciones continúa claramente dominado por la vivienda usada, que representa el 77,61% de las transacciones, frente al 21,50% de vivienda nueva libre y apenas un 0,89% de vivienda protegida en la Comunidad. Además, el mercado murciano mantiene un peso relevante de vivienda unifamiliar, que supone el 23,66% de las compras, por encima de la media nacional (20,75%), según las estadísticas ofrecidas por el Consejo General del Notariado.