La CHS promete "máquinas trabajando" en obras contra inundaciones en el Mar Menor antes de 2027

Las lluvias torrenciales que volvieron a golpear esta semana la cuenca del Mar Menor han reabierto el debate sobre la urgencia de acelerar las grandes obras hidráulicas pendientes en el entorno de la laguna. En ese contexto, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, defendió este viernes el trabajo realizado por el organismo y aseguró que antes de 2027 habrá "máquinas trabajando" en proyectos clave de protección frente a inundaciones en la cuenca vertiente.

Urrea compareció tras participar en la reunión del Comité de Seguimiento del Mar Menor, celebrada en Los Alcázares, una sesión marcada por las críticas de los ayuntamientos ante la lentitud administrativa y el temor a nuevos episodios extremos.

El presidente de la CHS reconoció que los plazos están siendo "quizás excesivos", aunque justificó la demora por la complejidad técnica y ambiental de los proyectos. "Los ciudadanos tienen razón", admitió, antes de recordar que las actuaciones previstas no se limitan únicamente a filtros verdes o soluciones ambientales, sino que incluyen grandes infraestructuras de laminación y retención de avenidas en distintos municipios de la cuenca.

"Los ciudadanos tienen razón, los plazos son excesivo", reconoce el presidente de la CHS

Según explicó, la Confederación trabaja en actuaciones "desde Pilar de la Horadada hasta Cartagena" dentro de un "programa muy ambicioso" de defensa frente a inundaciones. Entre ellas citó obras de retención de agua en ramblas y actuaciones en municipios como San Javier, Murcia o Molina de Segura.

Urrea aseguró que algunos proyectos ya están avanzando administrativamente y recordó que el Consejo de Ministros autorizó recientemente la licitación de una de las obras previstas en Los Alcázares y confió en que un segundo proyecto pueda recibir autorización "en breve". "Antes de 2027 vamos a conseguir que haya máquinas trabajando para proteger a las personas de los municipios de la cuenca vertiente del Mar Menor", afirmó.

Uno de los asuntos más delicados abordados durante su comparecencia fue la polémica sobre infraestructuras que podrían agravar las inundaciones en Los Alcázares, como denunció previamente el alcalde del municipio. Urrea aclaró que la Confederación únicamente evalúa la afección de proyectos como carreteras o la plataforma del AVE sobre el dominio público hidráulico. No obstante, reconoció que la CHS ha ampliado el trabajo técnico para estudiar también posibles impactos fuera del dominio público hidráulico y adelantó que próximamente podrían plantearse soluciones para evitar que determinadas actuaciones "agraven la situación de los ciudadanos".

Imagen de la desembocadura de la rambla del Albujón ayer, principal vía de aportes de agua dulce al Menor. / Loyola Pérez de Villegas

Otro de los ejes centrales de su intervención fue el estado del acuífero del Campo de Cartagena, que sigue siendo una de las principales preocupaciones ambientales del entorno del Mar Menor. "Cuanto más llueva, más alto está el acuífero", zanjó gráficamente.

Urrea explicó que las precipitaciones están elevando aún más una masa de agua subterránea que ya acumula entre 500 y 600 hectómetros cúbicos y arrastra contaminación histórica de décadas. Aun así, defendió que las medidas cautelares y controles impulsados por la Confederación sobre regadíos y ganadería están permitiendo frenar progresivamente la entrada de contaminación. "La protección que hacemos del Mar Menor es indirecta", subrayó, insistiendo en que la misión principal de la CHS es recuperar el acuífero y los cauces superficiales, más que actuar directamente sobre la laguna.

Plan de ordenación del acuífero y usuarios

El presidente del organismo avanzó además que la Confederación ya dispone del borrador del plan de ordenación del acuífero cuaternario, el más afectado por problemas de calidad del agua, y confió en que tanto ese documento como la constitución de la comunidad de usuarios queden cerrados este mismo año.

Según detalló, la recuperación parcial del acuífero andaluciense gracias a las lluvias y al descenso de extracciones ha reducido parcialmente la preocupación cuantitativa, aunque insistió en que el verdadero problema sigue siendo la calidad química del acuífero cuaternario.

En paralelo, la CHS continúa trabajando en deslindes y recuperación de cauces ocupados, unos procedimientos que Urrea calificó como "complejos y largos" debido a la elevada carga administrativa y técnica que implican. Sin embargo adelantó que ha detectado zonas con "vocación de dominio público hidráulico" dentro de la red de drenaje y cauces ocupados en el entorno del Mar Menor.

El presidente de la CHS señala que antes de recuperar o actuar sobre esos espacios es necesario delimitar oficialmente hasta dónde llega el dominio público hidráulico. Para ello, la Confederación está preparando los pliegos y trabajos técnicos previos que permitirán iniciar esos deslindes.