El Ayuntamiento de Lorca pisa el acelerador para reabrir el Guerra este invierno

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, anunció este jueves la aprobación en Junta de Gobierno Local del proyecto para la instalación de protección contra incendios en el Teatro Guerra. Según apunta el Consistorio, esto permitirá que los trabajos puedan comenzar en breve, gracias también al informe favorable emitido por Patrimonio Cultural.

«Nuestro objetivo es reabrir el Teatro Guerra en su máximo esplendor y, por supuesto, con las máximas garantías de seguridad y cumpliendo con toda la normativa actual vigente en materia contra incendios; incluyendo, además, las distintas actuaciones dirigidas a su rehabilitación integral y respetando su estructura e historia patrimonial», apuntó el primer edil.

Gil Jódar insistió en que el estado en el que se encontraba el edificio era «muy deficiente» y en que acumulaba «serias incidencias acumuladas que, al no corregirse en su momento, provocaron afecciones de mayor relevancia y un incremento del coste de las obras hasta los 700.000 euros».

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Desde la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo, a través del personal de los programas formativos, se han realizado ya algunos trabajos previos, como pequeñas obras de albañilería, desmontajes de puertas –para ser sustituidas por otras resistentes al fuego–, eliminación de BIES, reparación de desconchados en revestimientos, preinstalaciones de balizamiento de escalera, etc. Es el momento de encarar el grueso de la rehabilitación e, incluso, hay un proyecto para la puesta apunto de la fachada. El objetivo marcado incluye su reapertura el próximo invierno.