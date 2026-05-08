De unas aulas de Murcia a una cocina de tres estrellas Michelin: el viaje que puede cambiar para siempre la vida de cuatro alumnos

De las aulas de La Flota a una de las cocinas más exigentes de España. Cuatro estudiantes de la Escuela de Hostelería y Turismo de Murcia están realizando sus prácticas formativas en el Cenador de Amós, un restaurante con tres estrellas Michelin ubicado en Villaverde de Pontones, en Cantabria.

No es cualquier destino: el local del chef Jesús Sánchez y Marián Martínez es uno de los templos de la alta cocina en el país, un lugar donde cada detalle cuenta y donde pocos tienen la oportunidad de aprender.

Los alumnos arrancaron esta experiencia el pasado 25 de marzo y permanecerán dos meses en el restaurante cántabro, acumulando un total de 340 horas de formación en empresa. Entre ellos, hay estudiantes del grado superior de Dirección de Servicios de Restauración y de los grados medios de Cocina y Gastronomía y de Panadería, Repostería y Confitería. Tres perfiles distintos, una misma oportunidad única.

Un restaurante que lo tiene todo

Para entender el calibre de lo que están viviendo estos jóvenes murcianos, basta con repasar el currículo del Cenador de Amós. El restaurante obtuvo su tercera estrella Michelin en noviembre de 2019, la máxima distinción de la guía más prestigiosa del mundo.

A eso se suman una Estrella Verde Michelin por su compromiso con la sostenibilidad, los tres Soles Repsol y el Premio Nacional de Gastronomía que recibió Jesús Sánchez en 2022.

El escenario no podría ser más especial: el restaurante ocupa la antigua Casa Palacio Mazarrasa, una construcción barroca de 1756 desde la que propone una cocina de raíz basada en el producto del Cantábrico (pescados, anchoas) y en su propia huerta.

Tradición y vanguardia de la mano, en un espacio donde los menús degustación se convierten en experiencias de dos a tres horas. Además, el local cuenta con su propio obrador de pan, inaugurado en 2017 y reconocido en 2024 como el Mejor Pan de Restaurante en Madrid Fusión.

Un vínculo que ya tiene historia

Lo que a primera vista puede parecer una casualidad es, en realidad, fruto de años de trabajo. La Escuela de Hostelería y Turismo de La Flota mantiene un convenio de colaboración con el Cenador de Amós desde 2017, lo que convierte a este acuerdo en uno de los lazos más sólidos que un centro de formación profesional murciano tiene con la alta cocina nacional.

Alumnos de la escuela de hostelería murciana realizan prácticas en el Cenador de Amós. / CARM

La visita que realizó el director general de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente, Luis Quiñonero, a los alumnos durante el XII Congreso de Formación Profesional celebrado en Santander por FPEmpresa, no hizo, sino confirmar la relevancia institucional de este intercambio.

El trampolín que puede cambiarlo todo

Pasar por una cocina de tres estrellas Michelin no es solo una línea en el currículum, es una forma de entender la gastronomía que marca antes y un después. En Murcia ya hay ejemplos de lo que puede deparar ese tipo de experiencias: Eva y Nilo, dos jóvenes chefs que se curtieron en Cabaña Buenavista, el laureado restaurante de Pablo González-Conejero con dos estrellas Michelin, dieron el salto en febrero y abrieron Lenzo en La Ñora, un italiano de alta cocina que desde el primer día no ha parado de recibir elogios.

Los cuatro alumnos de La Flota que ahora aprenden junto al equipo de Jesús Sánchez en Cantabria podrían seguir un camino similar. O trazar el suyo propio. En cualquier caso, cuando regresen a Murcia, lo harán con algo que no se estudia en ningún libro.