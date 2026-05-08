Los Alcázares alerta de obras públicas que podrían agravar futuras inundaciones

La tromba de agua que descargó sobre Los Alcázares y el entorno del Mar Menor marcó la última reunión del Comité de Seguimiento de la laguna salada, celebrada este viernes en el Ayuntamiento del municipio. Pero más allá del balance del temporal, el encuentro dejó una dura advertencia del alcalde, Mario Pérez Cervera, sobre varias obras e infraestructuras públicas que, según denunció, podrían aumentar el riesgo de inundaciones en el municipio en lugar de reducirlo.

Pérez Cervera aseguró que Los Alcázares registró cerca de 150 litros por metro cuadrado en apenas dos horas, alcanzando "umbrales de aviso rojo" pese a que inicialmente la Aemet había activado solo alerta amarilla. Aun así, señaló que el municipio tuvo "la suerte dentro de la mala suerte" de que la tormenta no descargara con la misma intensidad sobre la cuenca alta del Mar Menor, lo que habría multiplicado el impacto de las escorrentías.

El alcalde aprovechó la reunión del comité para reclamar actuaciones urgentes frente a inundaciones y denunciar la falta de coordinación entre administraciones. "¿Cómo es posible que unas obras que van a salvar vidas puedan tardar más de cinco años?", se preguntó.

¿Cómo es posible que obras que van a salvar vidas estén bloqueadas cinco años?, se pregunta el alcalde

Sin embargo, el mensaje más contundente llegó al referirse a proyectos actualmente en marcha que, a juicio del Ayuntamiento, podrían empeorar futuras avenidas de agua. Entre ellos citó la nueva plataforma del AVE a su paso por Balsicas, donde la modificación de uno de los puentes, explicó, eliminaría parte del efecto barrera que actualmente frena el agua de la rambla de la Maraña antes de llegar a Los Alcázares.

Según indicó, un segundo informe solicitado a la Confederación Hidrográfica del Segura concluye que el municipio podría verse "muy perjudicado" respecto a la situación actual. "Las obras no se pueden ejecutar para perjudicar a Los Alcázares y garantizar el AVE", afirmó.

Comité de Seguimiento del Mar Menor, este viernes en el Ayuntamiento de Los Alcázares. / Ayto.Los Alcázares

Pérez Cervera también criticó actuaciones impulsadas por la Comunidad Autónoma en carreteras regionales, en concreto una obra de canalización y hormigonado del cauce junto a una vía autonómica en el entorno de la rambla de la Colonia. Según denunció, esa actuación está acelerando las escorrentías hacia Los Alcázares "con más rapidez, más fuerza y sin freno".

El alcalde aseguró además que las canaletas construidas ya han sufrido daños en varias ocasiones y lamentó que se siga "reparando constantemente lo que se rompe" en lugar de ejecutar soluciones integrales que reduzcan realmente el riesgo de inundación.

La reunión del Comité también abordó las propuestas de modificación de la Ley del Mar Menor impulsadas por PP y Vox. El presidente del Comité de Seguimiento, el ecologista Pedro Luengo, explicó que el órgano acordó rechazar esos cambios por considerar que suponen "una regresión" ambiental, especialmente en aspectos como la reducción de sanciones por incumplimientos.

Metales pesados y falta de transparencia: otro frente de tensión en el Mar Menor

La reunión del Comité de Seguimiento también dejó sobre la mesa otro asunto especialmente sensible: el informe sobre presencia de metales pesados y el posible riesgo de transmisión a alimentos comercializados procedentes del entorno del Mar Menor. Aunque finalmente no pudo debatirse en profundidad por falta de tiempo, el asunto volvió a generar críticas hacia la gestión de la Consejería de Medio Ambiente.

El presidente del comité, y portavoz de Ecologistas en Acción en la Región de Murfcia, Pedro Luengo, lamentó que el informe no fuera hecho público directamente por la Administración autonómica y cuestionó que las medidas de control se estén planteando solo después de que el contenido trascendiera públicamente.

"Después de tantos meses intentando no hacer público un informe que al final se ha hecho público, la reacción de la administración ha sido decir ahora que van a pensar en hacer más controles", criticó Luengo, quien considera que las actuaciones deberían haberse reforzado mucho antes.

El ecologista recordó que el documento alertaba de la necesidad de incrementar la vigilancia sobre la presencia de determinados metales y su posible transmisión a productos alimentarios, una cuestión que afecta tanto al ecosistema como a la confianza de consumidores y sectores económicos vinculados al Mar Menor. Luengo reclamó además mayor claridad sobre los controles que ya se han realizado y los que se prevén a partir de ahora.

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El presidente del comité aseguró que el debate sobre los metales pesados seguirá ocupando un lugar prioritario en próximas reuniones, ya que considera que la respuesta de la administración regional “no es la actitud que uno espera de una administración responsable” ante un asunto de esta relevancia ambiental y sanitaria.