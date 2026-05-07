La tormenta descarga con fuerza en la costa de la Región: Una tromba de agua deja 125 litros y una manga marina en Los Alcázares

El cielo se cerró poco antes del mediodía y, desde entonces, la lluvia ha convertido varias zonas de la costa de Región de Murcia en un escenario de calles anegadas, tráfico complicado y vecinos pendientes de los avisos meteorológicos. El episodio de tormentas que este jueves atraviesa la Comunidad ha dejado sus momentos más complicados en el entorno del Mar Menor, donde el agua ha descargado con una intensidad torrencial y obligó a activar avisos, cortar calles y desalojar aulas escolares.

La imagen más impactante de la jornada llegó desde la costa. Frente a la costa, varios vecinos reportaron la aparición de una manga marina en pleno temporal, mientras sobre Los Alcázares y Los Urrutias caían auténticas cortinas de agua acompañadas de granizo.

A las 12.30 horas la situación comenzaba ya a complicarse. En apenas una hora se habían superado los 50 litros por metro cuadrado en algunos puntos del litoral, mientras estaciones meteorológicas de Los Alcázares registraban acumulados superiores a los 60 litros. La lluvia caía con tal intensidad que en algunos momentos apenas permitía distinguir el final de las calles.

Poco después comenzaron las primeras incidencias importantes. Dos aulas de un colegio de Los Alcázares tuvieron que ser desalojadas por inundaciones, según confirmó la concejala de Interior, María del Carmen Guevara. El Ayuntamiento pidió además extremar la precaución en zonas especialmente sensibles como la calle Isla Tabarca, la calle Jaén o la urbanización La Dorada ante el riesgo de embolsamientos de agua.

La tormenta fue ganando fuerza conforme avanzaba la tarde. A las 13:30 horas, la Asociación Meteorológica del Sureste confirmaba que Los Alcázares había alcanzado ya los 125 litros por metro cuadrado acumulados, uno de los registros más elevados del episodio, llegando a superar, según dicha plataforma, el umbral del nivel rojo.

Cartagena tampoco escapó al temporal. En algunos puntos de la ciudad se llegaron a registrar hasta 50 litros por metro cuadrado y varias calles tuvieron que ser cortadas al tráfico por acumulaciones de agua. El granizo y las fuertes rachas de viento acompañaron además distintos momentos de la tormenta.

Nivel naranja en gran parte de la Región

La Agencia Estatal de Meteorología ya había advertido desde primera hora de la gravedad del episodio. La Aemet elevó a naranja el aviso por lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón, además del Altiplano y la Vega del Segura, alertando de precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas con posible granizo.

(Noticia en desarrollo)