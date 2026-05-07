Gastronomía
Sushi, golf y piscina: así es el restaurante japonés que acaba de abrir junto al Mar Menor
Ona Mar Menor Golf & Spa amplía su oferta gastronómica con KURO, una propuesta de cocina peruano-japonesa abierta también al público local
La fusión entre Japón y Perú ya tiene nuevo escenario en la Costa Cálida. Ona Mar Menor Golf & Spa ha incorporado a su oferta gastronómica KURO, un restaurante especializado en cocina nikkei que apuesta por combinar tradición japonesa, sabores peruanos y un entorno pensado para la desconexión.
Ubicado junto a la piscina y con vistas al campo de golf, el nuevo espacio nace con el objetivo de ampliar la experiencia del resort tanto para huéspedes como para público local.
Japón y Perú unidos en cada bocado
La propuesta culinaria de KURO gira en torno a la cocina nikkei, una corriente gastronómica nacida de la emigración japonesa a Perú y caracterizada por mezclar técnicas niponas con ingredientes y sabores latinoamericanos. En su carta destacan platos como el Eby fry roll, elaborado con langostino frito, queso cremoso, aguacate y salmón; el Tataki de buey con sriracha o el Arroz chaufa de langostinos, uno de los clásicos de esta cocina de fusión.
El restaurante combina propuestas más tradicionales, como nigiris, sashimis o makis, con elaboraciones contemporáneas y platos calientes como ramen picante, gyozas o ceviches. La carta también incluye opciones veganas, tempuras y postres japoneses como mochis o crème brûlée de té matcha.
Con un ticket medio de unos 35 euros, KURO busca atraer tanto a aficionados al sushi como a quienes desean descubrir la cocina japonesa en un formato más accesible y relajado. Desde el resort destacan que el concepto ha sido diseñado pensando especialmente en un público internacional, aunque abierto también a clientes locales.
La incorporación de KURO forma parte de la evolución de Ona Mar Menor Golf & Spa, un complejo que ha reforzado recientemente su capacidad hotelera con 23 nuevas habitaciones y que cuenta actualmente con 81 habitaciones, cuatro junior suites y una suite presidencial.
El resort se sitúa junto al campo de golf diseñado por Dave Thomas en colaboración con Nicklaus Design, uno de sus principales reclamos turísticos y especialmente valorado por el visitante internacional, que representa alrededor del 60% de su ocupación.
Además de su oferta gastronómica, el complejo dispone de spa, piscina climatizada, gimnasio, pista de pádel y espacios para eventos y celebraciones con capacidad para hasta 300 personas.
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