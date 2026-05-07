El Sindicato Médico CESM ratifica a la nueva directiva en la Región de Murcia

El Sindicato Médico de la Región de Murcia CESM ha renovado y ratificado a su nueva directiva tras la asamblea general extraordinaria celebrada esta semana con ese orden del día. De esta forma, Virginia Izura, que había asumido la presidencia en funciones tras la dimisión de Clemente Casado el pasado mes de abril, continuará en el cargo para los próximos dos años.

Le acompañan en la Comisión Permanente Francisco Agulló como vicepresidente, Francisco Martínez como tesorero, Emilio Sánchez-Parra como secretario general y Celia Román permanece como vicesecretaria (cargo que ya ocupaba y desde el que asumió la secretaría general en funciones tras la dimisión de María José García Mateos).

El relevo en la dirección de CESM se produce en plena tormenta con el Ministerio de Sanidad y tras seis huelgas consecutivas de los médicos por la negociación del Estatuto Marco, tres de ellas este año 2026.

La renovación de la cúpula del Sindicato Médico en la Región de Murcia también afecta a las secretarías técnicas y responsables de área, que quedan configuradas de la siguiente manera:

Residentes: Daniel Nova .

. Atención Primaria: Blanca García Laredo .

. Atención Hospitalaria: Raquel Redondo .

. Urgencias Extrahospitalarias: María Antonia López Fernández .

. Salud Laboral: José Segura .

. Contrataciones y Bolsa: Silvia Graña .

. OPE y Traslados: María José Llópez .

. Gestión y Formación: Maribel Ruiz .

. Igualdad: Jelena Besser .

. Agresiones: Jelena Besser.

Han quedado aprobadas, además, tres secretarías técnicas de nueva creación:

Médicos Jubilados: Miguel Ángel Cámara .

. Medicina Privada y Pensiones: María José Campillo .

. Universidades: Enrique Aguinaga.

Los delegados responsables de área son Jesús López en el área 1; Marieta Piqueras en el área 2; Rosa Tudela en el área 3; Mariana Fernández en el área 4; Beatriz Barberá en el área 5; María Luisa Gallego en el área 6; Carmen Sánchez Cañizares en el área 7; José Giménez Viudes en el área 8 y Silvia Graña en el área 9.