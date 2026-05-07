Las seis autovías y carreteras regionales con más tráfico y por las que pasan más de 145.000 vehículos a diario

Más allá del paso continuo de coches, camiones y otros vehículos que vienen dejando atascos en ‘puntos calientes’ históricos como el Nudo de Espinardo, la Autovía del Mediterráneo (A-7) -por ejemplo, a la altura de los centros comerciales de Murcia o en Librilla- o de la Autovía de Murcia (A-30) a su paso por los diferentes municipios de la Región -desde Jumilla hasta Cartagena-, la Región de Murcia cuenta también con otras autovías y carreteras convencionales que forman parte de la red autonómica que soportan un importante volumen de tráfico diario, con numerosos usuarios que necesitan desplazarse para trabajar, volver a casa o, simplemente, desplazarse hacia playas y zonas más turísticas.

La Consejería de Fomento e Infraestructuras contabiliza hasta 145.792 desplazamientos cada día por apenas seis vías, más cercanas al litoral de la Región, según los datos más recientes correspondientes al año 2025 que recogen la intensidad media de vehículos que pasan a diario por ellas, lo que ha llevado a realizar distintas obras y trabajos de mejora para reforzar la seguridad vial.

Las tres autovías regionales con un mayor volumen de tráfico son las de La Manga (RM-12), la RM-1 entre el tramo que va de Zeneta a San Javier y la del Mar Menor (RM-19), mientras que las carreteras convencionales con un mayor flujo de vehículos permanente son la RM-F36 entre Cartagena y Torre Pacheco, la RM-332 que va de Mazarrón al Puerto y la RM-D14 en Águilas.

Fomento impulsa obras para mejorar la seguridad vial y aliviar la congestión en estos puntos

Así, el análisis continuo de los aforos permite al Ejecutivo murciano «identificar los corredores con mayor intensidad de tráfico y planificar actuaciones para mejorar su capacidad, reforzar la seguridad vial y optimizar la fluidez de la circulación». Pero... ¿qué es lo que se está haciendo en cada una de ellas?

Autovía de La Manga (RM-12)

En la RM-12 de La Manga, que es la autovía regional con más tráfico diario con una media de 45.033 vehículos pasando a diario, se ha llevado a cabo una inversión de 1,3 millones de euros para reforzar el firme a lo largo de 8,3 kilómetros con el fin de mejorar la seguridad y la confortabilidad de los usuarios.

Autovía del Bancal (RM-1 Zeneta-San Javier)

La Consejería apunta que en el tramo de la RM-1 que va desde la pedanía murciana de Zeneta hasta el municipio sanjaviereño, con unos 25.096 usuarios al día, se ha experimentado «un notable incremento de tráfico en los últimos años» por la apertura y la conexión de esta vía con la del Reguerón -perteneciente a la red de Carreteras del Estado-, un hecho que refuerza la necesidad de que el Gobierno central «concluya los tramos pendientes de la citada autovía RM-1 con los consabidos beneficios para descongestionar la A-30 a su paso por Murcia» y que permitirían conectar las actuales AP-7 y A-7, así como la autovía del Reguerón.

Su construcción es «fundamental para reforzar la seguridad vial y la mejora de las comunicaciones y desarrollo socioeconómico de zonas como Alquerías, Beniel, El Raal, Santomera y Zeneta, que cuentan con una vigorosa actividad empresarial y gran intensidad de tráfico pesado, tal y como demuestran los últimos datos de aforos».

Mientras tanto, desde Fomento lamentan que el Gobierno español aún no haya respondido, «después de más de un año, a la propuesta para actualizar la financiación que estaba recogida en el protocolo de 2017 firmado por el Ministerio y la Comunidad para concluir la autovía».

Autovía del Mar Menor (RM-19)

Respecto a la autovía del Mar Menor, la RM-19, con 21.520 vehículos al día, se está terminando la segunda fase de las obras de mejora del drenaje de la carretera por medio de una inversión de 1,7 millones que, con la instalación de 4 marcos de gran dimensión, cuatriplicará la capacidad de drenaje.

Además, al margen de esta actuación, en las próximas semanas Adif debe realizar el reasfaltado del tramo «deteriorado por las obras del AVE en los carriles sentido Murcia» después de que la Comunidad exigiese al Estado el arreglo de estos desperfectos ocasionados por los trabajos en esta vía autonómica.

Vehículos circulando en la RM-F36 entre Cartagena y Torre Pacheco, esta semana. / Iván J. Urquízar

RM-D36 (entre Cartagena y Torre Pacheco)

En cuanto a la RM-F36, con una media de 19.457 vehículos diarios, ya tiene un tramo desdoblado y recientemente la Consejería ha licitado la construcción de una glorieta en la carretera de Torre Pacheco a Fuente Álamo, en el tramo desde la A-30 a La Palma y Torre Pacheco con un intenso tráfico agrícola, para eliminar un tramo de alta concentración de accidentes.

Autovía del Puerto a Mazarrón (RM-332)

En cuanto a la RM-332, que va desde el Puerto de Mazarrón al pueblo, con una media de 17.008 vehículos al día, la Fomento ha adjudicado por 159.548 euros la asistencia técnica para la gestión de la información pública y redacción del trazado definitivo del primer tramo, así como la tramitación ambiental de la totalidad del proyecto, de la vía de alta capacidad de acceso a la bahía.

RM-D14 (Águilas-AP-7)

Por último, Fomento resalta que la RM-D14 que une Águilas con la AP-7 y que registra un tránsito de 17.678 vehículos diarios, multiplica su intensidad de tráfico en verano al dar acceso a varias urbanizaciones de la población aguileña como Calabardina, Los Geráneos, Collados Zieschang, Collados Weiss y Todosol.

«La actuación ha consistido en la ejecución de un carril central de espera en el acceso a la urbanización de Los Geráneos y la mejora del firme en un tramo de tres kilómetros de longitud. Además, también en la misma vía se ha ejecutado una glorieta para mejorar la seguridad vial en el acceso a Calabardina con una inversión de 476.000 euros», resaltan desde la Consejería.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, en la Asamblea Regional / CARM

"Son esenciales para la movilidad, la cohesión territorial y la economía"

La Comunidad tiene contabilizados dentro de su inventario autonómico cerca de 2.730 kilómetros de carreteras, lo que representa un volumen de los más densas del país si se tiene en cuenta su superficie total. Se trata de «infraestructuras esenciales para la movilidad, la cohesión territorial y el desarrollo económico de la Región al conectar comarcas y municipios» que «sostienen la actividad económica, turística y logística», resalta el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro.

Tanto es así que al tratarse de una comunidad uniprovincial, «la red autonómica asume presupuestariamente también funciones que en otras comunidades corresponden a las diputaciones provinciales, lo que explica su elevada dimensión».

Desde el Gobierno regional destaca así que viene manteniendo «una apuesta decidida por la mejora continua de la red autonómica de carreteras, con el objetivo de ofrecer unas infraestructuras más seguras, modernas y adaptadas al crecimiento de la movilidad en la Región de Murcia. Esta planificación permanente permite anticiparse a las necesidades de tráfico, priorizar inversiones y actuar allí donde más se necesita».