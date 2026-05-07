Roberto Brasero avisa de que el peor día de lluvia en la Región de Murcia aún está por llegar

El fin de semana no va a ser precisamente el más agradable para los murcianos. Una borrasca que se formará este viernes en el Atlántico cruzará España de sur a norte y dejará precipitaciones en la Región durante los próximos días, con el sábado como jornada más complicada.

Este viernes, 8 de mayo, amanecerá con cielos nubosos y lluvias débiles a moderadas que irán remitiendo a lo largo de la tarde, cuando se espera que el tiempo mejore y quede poco nuboso con nubes altas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas serán moderadas: en la capital, el termómetro oscilará entre los 12 y los 22 grados, mientras que Cartagena registrará una mínima de 15 y una máxima de 20. En zonas del interior como Caravaca de la Cruz o Yecla, las mínimas bajarán hasta los 7 grados.

No todos los rincones de la Región tendrán la misma probabilidad de lluvia este viernes. Los municipios del litoral serán los más expuestos, con un 95% de probabilidad en localidades como Águilas, Cartagena, Mazarrón, San Javier, Los Alcázares o Torre Pacheco. En el interior, las estimaciones van del 65% en Cieza hasta el 80-85% en el Altiplano.

El sábado, paraguas en mano

Si el viernes ya invita a salir con precaución, el sábado es el día en el que los murcianos deberían tener el paraguas más a mano. La Aemet es rotunda: la probabilidad de lluvia para la mañana y el mediodía del sábado 9 de mayo es del 100%. Los cielos estarán muy nubosos y se esperan precipitaciones moderadas que, según el organismo, podrían ser localmente fuertes.

El meteorólogo Roberto Brasero, uno de los rostros más reconocidos de la información meteorológica en España, ya avisaba esta semana de lo que se avecina: "Se confirma en los pronósticos la presencia de una borrasca que se irá formando el viernes en el Atlántico y que el fin de semana atravesará España de sur a norte". El experto añadía que "en el resto de comunidades será un sábado pasado por agua".

La buena noticia es que el sábado mejorará por la tarde, cuando se espera que el cielo vaya despejando progresivamente. Las temperaturas apenas variarán respecto al viernes: Murcia capital se moverá entre los 13 y los 22 grados, Lorca entre 12 y 21, y Cartagena entre 16 y 21. Yecla será el municipio más fresco, con una máxima de 18 grados.

Un día lluvioso en la ciudad de Murcia. / Juan Carlos Caval

El domingo, respiro para la Región

Después de dos días de nubes y lluvia, el domingo, 10 de mayo, traerá un respiro bienvenido para la Región de Murcia. La Aemet prevé intervalos de nubes altas sin precipitaciones, y las temperaturas subirán de forma notable, especialmente en el interior. Brasero ya apuntaba que ese día "las lluvias se concentrarían en la mitad occidental de la Península" y que "descansarían en el este de España", lo que incluye a la Comunidad.

Eso sí, el propio meteorólogo lanzaba una advertencia que conviene tener en cuenta: "Con esta situación del tiempo tan inestable no es raro que el pronóstico cambie de un día a otro". Conviene, por tanto, seguir de cerca las actualizaciones de la Aemet antes de hacer planes para el fin de semana.