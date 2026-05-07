Plante ante la Asamblea: las educadoras infantiles exigen mejoras urgentes para atender a los niños

Cerca de un centenar de educadoras infantiles de la Región han tomado este jueves la entrada de la Asamblea Regional en Cartagena para visibilizar su lucha por lograr una mejora de las condiciones laborales y de la calidad educativa en la etapa de 0 a 3 años.

La movilización pone el foco en la necesidad de avanzar hacia un modelo educativo digno, seguro y de calidad para los menores, así como en el reconocimiento profesional de quienes sostienen diariamente un servicio fundamental para las familias. Recuerdan estas profesionales que su labor no es guardar a los niños mientras los padres trabajan, ellas educan y lo hacen desde la edad más temprana, sentando las bases de las futuras generaciones.

Por ello, este jueves estaban llamadas a secundar la huelga las trabajadoras de las cerca de 40 Escuelas Infantiles Municipales que hay en la Región de Murcia, así como las 14 Escuelas Infantiles dependientes de la Comunidad Autónoma y las aulas públicas de 0-2 años, quienes han mostrado el respaldo total a esta convocatoria pese a los servicios mínimos impuestos.

Explican que la red pública regional y municipal suma cerca de 500 aulas, con capacidad para alrededor de 8.700 alumnos y más de 700 profesionales del sector educativo.

La huelga general en el sector de la Educación Infantil de 0 a 3 años convocada a nivel nacional busca reclamar mejoras urgentes tanto en la calidad educativa como en las condiciones laborales de las trabajadoras que desarrollan su labor en esta etapa esencial del sistema educativo. En la Región de Murcia visibilizaban su protesta a media mañana con una concentración ante la Asamblea Regional, donde reclamaban un compromiso real de las administraciones públicas.

En este espacio las educadoras infantiles instalaban varias representaciones sobre su realidad, con cajas apiladas en las que se podían leer 'autonomía', 'apego', 'educación', 'desarrollo' o 'regulación emocional', varias de las áreas que suelen abordar y trabajar con los menores en clase, y sobre las que se apoyaba una señalización de '¡Peligro! Educadoras al límite'.

Construcción realizada por las educadoras infantiles para visibilizar su situación. / CCOO

Desde el sector han querido destacar el importante respaldo recibido por parte de las familias de los menores. Muchas familias, tras conocer los motivos de la huelga y las reivindicaciones planteadas, han decidido no llevar a sus hijos a clase como muestra de apoyo a las profesionales de la Educación Infantil 0-3. Para las trabajadoras del sector, esta respuesta demuestra que las familias son plenamente conscientes de la importancia de contar con un sistema educativo de calidad en la primera infancia, entendiendo esta etapa como la base fundamental del aprendizaje, el desarrollo y la socialización futura de los menores, y no como un mero espacio asistencial donde "aparcar" a los niños mientras se compatibiliza la jornada laboral

Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO insisten en que la Educación Infantil de 0 a 3 años no puede seguir siendo "la gran olvidada" del sistema educativo.

El sindicato considera imprescindible abrir un proceso de diálogo y negociación que permita garantizar una Educación Infantil pública, universal, accesible y de calidad, poniendo en el centro tanto el bienestar de los menores como la dignidad profesional de las trabajadoras del sector.

Principales reivindicaciones La reducción de ratios educadora-niño, actualmente entre las más elevadas de la Unión Europea, para garantizar una atención individualizada y una educación de calidad.

educadora-niño, actualmente entre las más elevadas de la Unión Europea, para garantizar una atención individualizada y una educación de calidad. La implantación de la pareja educativa en las aulas como elemento imprescindible para la seguridad, el acompañamiento y la calidad pedagógica.

en las aulas como elemento imprescindible para la seguridad, el acompañamiento y la calidad pedagógica. La integración estructural de la atención temprana en las Escuelas Infantiles.

en las Escuelas Infantiles. La creación de una normativa específica del primer ciclo de Educación Infantil que garantice estándares homogéneos de calidad educativa, organización pedagógica y estabilidad laboral.

educativa, organización pedagógica y estabilidad laboral. El impulso de políticas reales de conciliación familiar y laboral que prioricen el bienestar del menor.

familiar y laboral que prioricen el bienestar del menor. La exigencia de un convenio colectivo digno en el sector privado, equiparable en condiciones al ámbito público.

en el sector privado, equiparable en condiciones al ámbito público. La necesidad de una financiación pública suficiente que permita avanzar hacia la gratuidad universal sin precarizar el servicio ni el empleo.

que permita avanzar hacia la gratuidad universal sin precarizar el servicio ni el empleo. El reconocimiento profesional y salarial de quienes educan en la etapa 0-3 años como auténticas profesionales de la educación.

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, y la portavoz municipal de la formación morada en Murcia, Elvira Medina, apoyaron este jueves la concentración de las educadoras infantiles de 0 a 3 años, coincidiendo con la huelga del sector para reivindicar al Ejecutivo regional condiciones laborales dignas, el fin de la precariedad y ratios de alumnos más bajas.

Marín recordó que desde el grupo parlamentario de Podemos-IU-AV se llevó a la Asamblea, hace dos semanas, una moción que recoge todas las reivindicaciones de las educadoras infantiles de 0 a 3 años, la cual instaría al Ejecutivo regional a aplicarlas de manera urgente. "Sin embargo, el PP y la Mesa de la Cámara la tienen retenida, impidiendo que se debata", dijo. La diputada morada calificó este jueves esta situación de "vergonzosa", y anunció que si la próxima semana continúa el bloqueo parlamentario a la iniciativa de la coalición de izquierdas tomarán "acciones legales".