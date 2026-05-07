El murciano José Abellán, en la lista Forbes de 50 mejores divulgadores en Salud

El cardiólogo murciano José Abellán forma parte de la lista Forbes de 'Top divulgadores en Salud', tal y como comunicó él mismo a través de su perfil de Instagram, donde ha recibido el reconocimiento con una reacción especialmente emotiva y dedicada a su madre.

En la publicación, Abellán escribió: “Mamá, esto va por ti”. El médico añadió que el reconocimiento le había sobrepasado: “Esto es muy fuerte. Es que, no tengo palabras”.

El propio Abellán relató en el mensaje cómo recibió la noticia: “Cuando me llamaron para comunicármelo no supe reaccionar. Nunca me habría imaginado algo así, os lo prometo”. En el mismo texto, el cardiólogo quiso subrayar el carácter personal del reconocimiento: “Sin duda, se lo quiero dedicar a la mujer de mi vida. Mamá, esto va por ti”. También recordó, dirigiéndose a ella, una escena familiar: “¿Quién nos lo iba a decir cuando pasábamos por el parque de Albacete, eh, mamá? Te quiero tanto…”.

La lista forma parte del número de mayo de Forbes Women, que, según anunció Forbes España, incluye dos selecciones dedicadas a la belleza y el cuidado de la salud: “Los top 50 divulgadores expertos en salud” y “Los 30 mejores expertos en medicina estética”. La publicación presenta ambas listas como una selección de nombres vinculados a quienes “velan por una salud sana y bella”.

José Abellán, nacido y criado en Murcia, es licenciado en Medicina, especialista en Cardiología y subespecialista en Cardiología Intervencionista. También es doctor en Medicina y cuenta con varios másteres relacionados con su especialidad, según recoge su propia página profesional.

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Además de su labor asistencial, Abellán compagina su trabajo en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena con la divulgación sanitaria en redes sociales, donde centra buena parte de su contenido en la prevención, los hábitos de vida saludables y la salud cardiovascular.