Lidl lanza este viernes por menos de 25 euros el aparato que corta jamón, queso y pan como en una charcutería

Lonchas perfectas de jamón, queso cortado al milímetro, pan en rebanadas uniformes como en la mejor charcutería del barrio. Lo que hasta ahora solo se veía en carnicerías, mercados y cocinas profesionales llega por fin a los hogares murcianos de la mano de Lidl. La cadena de supermercados pone a la venta el cortafiambres eléctrico de 100 W de Silvercrest a partir de este viernes, 8 de mayo, en tiendas físicas de la Región de Murcia, por solo 24,99 euros.

Y no es para menos. A ese precio, el cortafiambres Silvercrest ofrece unas prestaciones que hasta hace poco solo estaban al alcance de establecimientos profesionales. No es un simple 'gadget' de cocina: es un aparato de verdad, con cuchilla ondulada de acero inoxidable fabricada en Solingen (Alemania), la cuna mundial de la cuchillería de calidad, capaz de cortar pan, embutido, queso y verdura con una precisión que deja en evidencia a cualquier cuchillo convencional.

El nuevo cortafiambres llega a los supermercados de Lidl. / L. O.

Uno de sus puntos fuertes es el ajuste individual del grosor de corte, que llega hasta los 17 mm. Eso significa que cada familia murciana puede decidir si quiere el jamón en lonchas finas como el papel o el queso en tacos generosos para la tabla del aperitivo del domingo. La placa de ajuste es extraíble, al igual que el carro y el protector para el pulgar, lo que facilita tanto el uso como la limpieza posterior. Y para mayor tranquilidad: todos los accesorios son aptos para lavavajillas.

Pero el aparato no se queda solo en el corte. Su diseño compacto y plegable es uno de sus grandes argumentos para las cocinas murcianas, donde el espacio no siempre sobra. Abierto mide unos 33 x 27 x 20 cm, pero plegado se queda en apenas 9,6 cm de fondo, lo que permite guardarlo en cualquier cajón o armario sin dramas. Las patas antideslizantes garantizan estabilidad durante el uso, y el recogecables integrado en la base evita el caos habitual de cables sueltos en la encimera.

Llega a los supermercados de Lidl el nuevo cortafiambres. / L. O.

En cuanto a la seguridad, el interruptor de funcionamiento por impulsos garantiza que la cuchilla solo actúa cuando se quiere, un detalle importante en hogares con niños. Con 100 W de potencia y un peso de aproximadamente 1,6 kg, resulta manejable sin esfuerzo, aunque con la contundencia suficiente para cortar sin atasco ni titubeos.

Como ocurre con los artículos más demandados de Lidl, las existencias serán limitadas y se esperan colas en los establecimientos desde primera hora del viernes. El cortafiambres eléctrico Silvercrest de 100 W llegará a las tiendas físicas de la Región de Murcia a partir del 8 de mayo por 24,99 euros.