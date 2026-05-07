Fiestas de San Isidro, Salón del Manga y concentración motera, entre los planes para este fin de semana en la Región de Murcia

La Región de Murcia encara un nuevo fin de semana con una agenda marcada por las fiestas populares, la música, los mercados, la cultura japonesa y las actividades al aire libre. Del viernes 8 al domingo 10 de mayo, distintos municipios celebran propuestas para todos los públicos, desde las tradicionales Fiestas de San Isidro en localidades como Yecla y Mula hasta conciertos, rutas, mercadillos y espectáculos familiares.

Entre los planes destacados figuran también el festival Murcia Tres Culturas, con su apuesta por la convivencia y la música de diferentes tradiciones, la Concentración de Motos Custom ‘Los Mayos’ en Alhama de Murcia, el Salón Manga de Cartagena o el Thader Market.

Te contamos todos los detalles sobre las actividades más destacadas para este fin de semana, a continuación.

Motos, música y ambiente festivo en Alhama

Cartel de la concentración motera en Alhama de Murcia / L.O.

Alhama de Murcia celebra la Concentración de Motos Custom ‘Los Mayos’ del viernes 8 al domingo 10 en el Recinto Ferial Nueva Espuña.

El evento arranca el viernes a las 13:00 horas con acceso gratuito y concierto de POPTOUR a las 22:30 horas, mientras que el sábado habrá recepción de visitantes, presentación de novedades Harley Davidson, ruta turística y conciertos gratuitos de Maldito Duende y Los Rebeldes.

El domingo la concentración motera se cierra con mercadillo, barras y actuación de Los Happys a las 12:00 horas.

Salón del Manga en Cartagena: dos días de cultura japonesa, cosplay y videojuegos

Cartel del Salón del Manga en Cartagena / L.O.

Cartagena se convierte este fin de semana en punto de encuentro para aficionados al manga, el anime, el cosplay y la cultura japonesa con el XII Salón Manga Cartagena / Cartagena se Remanga.

Se celebra el sábado 9 y domingo 10 de mayo en la UPCT, Campus Muralla del Mar, con horario de 10:00 a 20:00 horas ambos días. La entrada cuesta 9,50 euros el sábado en venta anticipada y 10 euros en taquilla; 8,50 euros el domingo en anticipada y 9 euros en taquilla; y el bono de dos días sale por 15 euros anticipado y 16 euros en taquilla, con posibles gastos de gestión.

La programación reúne más de 150 actividades, con talleres, concursos, exposiciones, conciertos, videojuegos, realidad virtual, juegos de mesa, Artist Alley, merchandising y zona gastronómica.

Murcia Tres Culturas: música y convivencia en el centro de la ciudad

Presentación del programa de Murcia Tres Culturas. / Israel Sánchez

El Festival Murcia Tres Culturas arranca este sábado, y hasta el 30 de mayo, una programación de 21 conciertos y 33 actividades culturales y de ocio repartidas por el centro histórico de la ciudad y dos nuevos escenarios, la Cárcel Vieja y las Fortalezas del Rey Lobo.

Dará comienzo este sábado 9 en la plaza del Cardenal Belluga con un montaje creado específicamente para la ocasión con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, bajo la dirección del venezolano Christian Vásquez, y la Compañía Nacional de Danza, con coreografía de Iván Delgado del Río e interpretación de Juanjo Carrazo y Laura Pérez.

Estrenarán Sheherazade, un espectáculo diseñado a medida para abrir Murcia Tres Culturas 2026, a las 22.00 horas en la Plaza Cardenal Belluga.

Talento joven en El Batel: gala de Entre Cuerdas y Metales

Entre cuerdas y metales / L.O.

Cartagena ofrece el sábado 9 una opción cultural de acceso libre: la gala de clausura y entrega de premios de Entre Cuerdas y Metales en el Auditorio El Batel.

La cita será a las 19:00 y contará con participación especial de Aureum Trio, actuación de la Banda Sinfónica del Conservatorio de Cartagena y conducción de El Hechizo Teatro. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Zapatillas y solidaridad: carreras populares el domingo

Cartel carrera solidaria en Murcia / L.O.

El domingo 10 de mayo llega cargado de planes deportivos al aire libre. En Murcia se celebra Corre para dar vida, con distancias de 5 y 10 kilómetros, salida desde el Centro de Hemodonación y llegada a la Plaza de Toros. También en El Palmar se disputará el XVI Memorial Remigio López contra el cáncer.

Ese mismo día hay otra cita solidaria en Lorca, con Corre X Lorca 2026. Para quien quiera moverse, o animar desde la calle, es uno de los planes más participativos del fin de semana.

Thader Market: talento local en el centro comercial

Cartel de Thader Market / L.O.

El viernes 8 de mayo, el Centro Comercial Thader celebra una nueva edición de Thader Market, un mercado dedicado a creadores murcianos.

El acto será en la Plaza de la Noria, de 17:00 a 21:00 horas, con entrada gratuita. El público encontrará allí puestos de moda, complementos, arte, diseño, artesanía y experiencias, en un formato pensado para pasear, comprar producto local y descubrir pequeñas marcas de la Región.

Lalavand Moratalla: ruta ornitológica en Benizar

La consejera de Turismo, Carmen María Conesa, junto al alcalde de Moratalla, Juan Soria, y el director del Itrem, Juan Francisco Martínez / Enrique Soler

Dentro de la programación de Lalavand Moratalla, el festival cultural, natural y turístico que se celebra en Moratalla y que gira en torno a la lavanda, el plan destacado del fin de semana es la Ruta Ornitológica en el Rincón de las Cuevas, en Benizar, prevista para el domingo 10 de mayo.

La salida está anunciada a las 09:30 horas. La actividad propone descubrir la biodiversidad de la zona y aprender a identificar aves por la vista y por el canto, tanto para principiantes como para participantes con experiencia.

Fiestas de San Isidro de Yecla: música, ventorrillos y ofrenda

Cartel de San Isidro Yecla 2026 / L.O.

Las Fiestas de San Isidro de Yecla continúan este fin de semana con actividades los días 8, 9 y 10 de mayo. El viernes 8, el plan nocturno será el concierto de la Orquesta La Senda en el Recinto de los Ventorrillos, a las 23:00 horas, con entrada gratuita.

El sábado 9, el mismo recinto acoge el concierto Tributo El Barrio, también a las 23:00 horas y con entrada gratuita.

Para el domingo 10, el programa incluye la Ofrenda a San Isidro, uno de los momentos tradicionales de la fiesta, con participación de peñas y entrega de productos y presentes en honor a San Isidro.

Fiestas de San Isidro de Mula: gachasmigas, procesión, carrozas y actividades familiares

Cartel fiestas San Isidro de Mula / L.O.

Mula celebra las Fiestas de San Isidro durante el fin de semana del viernes 8 al domingo 10 de mayo, con actos en el Parque Cristóbal Gabarrón y en calles y plazas del municipio. La entrada es gratuita.

El viernes 8 está prevista la Noche de las Gachasmigas en el Parque Cristóbal Gabarrón, con ambiente de peñas, música tradicional, conciertos y DJ.

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El sábado 9 será la jornada central, con misa huertana y procesión por la mañana y el desfile de carrozas, cuya salida está fijada a las 18:00 horas desde la zona de la carretera de Caravaca, frente a FRUCIMU. El domingo 10 habrá espectáculo infantil.