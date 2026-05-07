Marín plantea a Vox que "se presenten en coalición con el PSOE" en las próximas elecciones

El consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, planteó al portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, que "en las próximas elecciones se presenten en coalición con el Partido Socialista", debido a las "dinámicas" que están siguiendo los de Abascal en la Región de Murcia, que pasan por no haber presentado ninguna moción en la Cámara para instar al Ejecutivo central a presentar Presupuestos Generales del Estado, así como haber apoyado "más de cien veces al PSOE" en iniciativas presentadas esta legislatura.

Otra de las cosas que le achaca el consejero a Vox es que hubiera votado en contra de instar al Gobierno de España a que la Región de Murcia pudiera acceder a un fondo transitorio de nivelación que la equipare al resto de comunidades mejor financiadas. "En la Región de Murcia, votar Vox es lo mismo que votar Partido Socialista", aseguró, llegándoles a tildar como "muleta" y "socios prioritarios" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Quieren aprobar un presupuesto tarde para poder llegar a 2027 gastando en propaganda Rubén Martínez Alpañez — Portavoz Vox

Marín aseguró que "los ciudadanos de la Región de Murcia saben apreciar aquellos gobiernos que aportan estabilidad y coherencia" frente a "aquellos partidos políticos que están podridos de corrupción o aquellos otros que se descascarillan en problemas internos".

Todo este discurso respondía a una pregunta del portavoz de Vox sobre si la Comunidad tendrá presupuestos en 2026 o en 2027. Marín fue tajante al afirmar que el Gobierno autonómico presentará las cuentas de este año, sin embargo, vaticinó que estas no se aprobarían porque los de Abascal votarán "lo mismo que el PSOE".

Rubén Martínez Alpañez, portavoz de Vox en la Asamblea. / Iván J. Urquízar

Según Alpañez, el motivo por el cual el Ejecutivo de López Miras está "apurando los tiempos" —los Presupuestos debieron estar aprobados antes del 1 de enero— es porque se comprometió a convocar elecciones si no aprobaban un presupuesto. "Saben perfectamente que a falta de un año ya no se pueden convocar elecciones", argumentó, fecha tope que se cumple este mismo mes.

El portavoz le recordó que la Región de Murcia arrastra "el déficit más alto de la historia", "el servicio de salud más quebrado de España", "las desaladoras más ineficientes del país", "las listas de espera más amplias" y cuenta con "las familias más pobres de todo el país".

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Alpañez afirmó que "el PP es una estafa" porque "quieren aprobar un presupuesto tarde para poder llegar a 2027 gastando en propaganda y así tener la excusa para echar la culpa a Vox".