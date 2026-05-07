Las educadoras infantiles se ponen en huelga: "Nosotras no guardamos, educamos"

Las educadoras infantiles encargadas de la atención a los niños en las aulas de 0-3 años de la Comunidad están llamadas a secundar este jueves, 7 de mayo, una huelga convocada a nivel nacional para exigir mejoras laborales y la reducción de alumnos por clase, rebajando los ratios y mejorando la calidad de la educación que se imparte.

Las convocantes recuerdan que el primer ciclo de Educación infantil (0-3 años) es una de las etapas educativas más relevantes del sistema educativo, un sector en el que en la Región de Murcia se atiende a un alumnado de cerca de 9.000 niños "a pesar de sufrir un abandono histórico por parte de las Administraciones Públicas Educativas y por parte de las patronales", una situación que ha ido derivando en malestar y conflicto que ha estallado en las últimas semanas y en el cual reclaman al Gobierno regional que les ayude a salir de la precariedad.

"España es el país que tiene las ratios de educación infantil de 0 a 3 años más altas en comparación con Francia o Portugal, nuestros países limítrofes. Hay una brecha grandísima en ese sentido y hay que tener presente que los niños ya no van a la guardería. Nosotras no guardamos, educamos y formamos parte del ciclo más precario de todos", afirman.

Durante la primera etapa de la Educación Infantil se trabaja el desarrollo social, del lenguaje, cognitivo y motor de los niños, a lo que se une que la actual ley de Educación, la LOMLOE, "insiste en garantizar su carácter educativo, ya que en una escuela infantil se trabaja a través del juego o de las rutinas diarias. Son rutinas que se convierten en hábitos y eso es una parte fundamental de lo que los niños serán en el futuro", explica la delegada de Enseñanza de CCOO en la Región de Murcia, Virginia Olivera.

Por ello, el sindicato ha organizado este jueves coincidiendo con la huelga convocada una concentración a las puertas de la Asamblea Regional en Cartagena para llamar la atención de los agentes políticos sobre la realidad que viven tanto las educadoras como alumnado y familias.

Desde CCOO también denuncian los servicios mínimos impuestos por la Consejería de Educación y que consideran "abusivos" para esta jornada en la que en sus 14 Escuelas Infantiles debe estar presente la directora y una educadora por aula, mientras que para las aulas de dos años de los centros de Infantil y Primaria debe haber una educadora por aula.