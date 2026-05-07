En directo | La Asamblea Regional aborda los presupuestos de 2026, vivienda asequible y el cribado del cáncer de mama

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside este jueves la reunión del Pleno de la Cámara, que incluye en su orden del día varios asuntos de actualidad política y social en la Región de Murcia.

La sesión contempla distintas preguntas orales formuladas por los grupos parlamentarios. Entre ellas, el grupo Socialista preguntará por las reivindicaciones de los profesionales del primer ciclo de Educación Infantil, mientras que Vox centrará su intervención en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026.

Por su parte, el grupo parlamentario Mixto planteará una cuestión sobre el estado de las negociaciones para la aprobación del llamado Plan de Vivienda Asequible de la Región de Murcia. El grupo Popular, en cambio, preguntará por el informe sobre suelos agrícolas del Campo de Cartagena elaborado por la Universidad Politécnica de Cartagena.

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El Pleno incluirá también la comparecencia del consejero de Salud, solicitada por el grupo Socialista, para explicar los motivos por los que se ha paralizado la ampliación del Programa de Cribado de Cáncer de Mama en la Región de Murcia.