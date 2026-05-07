Cuenta atrás para la PAU 2026 en la Región: este año se extremará el control sobre el uso de dispositivos inteligentes

La cuenta atrás ha comenzado. En poco menos de un mes cerca de 8.000 estudiantes de segundo de Bachillerato de la Región de Murcia se estarán examinando de la PAU -prueba de acceso a la universidad-, una cita para la que se están preparando durante todo el curso y de la cual dependerá de la nota que obtengan para poder acceder a los estudios universitarios que han elegido.

Los exámenes se celebrarán en la Región los días 2, 3 y 4 de junio en la convocatoria ordinaria, mientras que las pruebas de julio serán los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, y en esta ocasión los profesores y vigilantes extremarán el control sobre el uso de dispositivos inteligentes, totalmente prohibidos, tras las incidencias registradas en el último examen MIR.

El calendario ya está en marcha y será el próximo lunes, 11 de mayo, cuando está previsto que se abra el periodo de matriculación para la PAU de este 2026. Esta es una convocatoria que llega con algunas novedades, entre las que destaca que se estrenará el nuevo modelo más competencial y en el que la mayoría de las autonomías compartirán un mismo modelo de examen, con criterios de corrección comunes.

Además, la PAU coincidirá con la toma de posesión del nuevo equipo rectoral de la UMU, liderado por Samuel Baixauli, que se incorporará a sus puestos haciendo el relevo al equipo saliente de José Luján el próximo 21 de mayo.

El objetivo de los cambios que introduce la prueba, acordados en el seno de la CRUE -Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas- es reducir la optatividad (elección de preguntas), apostando por un modelo de examen único por materia y preguntas que evalúen el pensamiento crítico frente a la memorización. Con ello se busca que los alumnos sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos.

Por lo que en esta convocatoria los 17 distritos universitarios seguirán el modelo común acordado y en el que se establece el porcentaje de respuestas prácticas que debe tener cada examen, la puntuación de cada una de las preguntas, el nivel de optatividad de cada asignatura, así como la penalización por faltas de ortografía o falta de coherencia y sintaxis.

La estructura de un modelo de examen más práctico en esta próxima convocatoria de las pruebas de acceso a la universidad se verá, por ejemplo, en asignaturas como Lengua Castellana y Literatura II o Filosofía, en las que tendrán como mínimo un 70% de preguntas competenciales, mientras que en Matemáticas, la competencialidad será de un mínimo del 25% este 2026 e irá aumentando de forma progresiva hasta un 40% en próximas convocatorias.

Matriculación

El periodo de matriculación para la PAU comienza este lunes y se prolongará hasta el 27 de mayo para todos aquellos que se presenten a la convocatoria de junio. Mientras que para los que tengan la vista puesta en la cita de julio, el plazo de matrícula irá del 17 al 24 de junio.

Desde la Universidad de Murcia (UMU), centro coordinador de la PAU en la Región de Murcia, calculan que los alumnos que se presentarán este año estarán rozando los 8.000, con "cifras similares a la última convocatoria", estudiantes que se examinarán en alguna de las doce sedes repartidas por el territorio regional.

Estas sedes quedan repartidas de la siguiente forma: cuatro sedes en el Campus de Espinardo de la UMU en Murcia; dos sedes en Lorca (campus e IES); dos sedes en Cartagena en las instalaciones de la UPCT; una sede en Cieza; una en Caravaca; y una en el Altiplano; así como otra en la Facultad de Ciencias del Deporte de San Javier.

Sedes de las pruebas de la PAU en la convocatoria de junio de 2026. / L.O.

Este año hay cambios en algunas de las sedes de examen como es el caso de los institutos de Educación Secundaria (IES) del Altiplano, ya que para la PAU de 2026 los exámenes se realizarán en Yecla y no en Jumilla como se ha hecho en las dos últimas convocatorias, alternándose los dos municipios de forma bianual, tal y como señala el coordinador de la PAU, Joaquín Lomba.

En el desarrollo de las pruebas participan unos 250 profesores de Bachillerato de los IES de la Región de Murcia, quienes han sido los encargados de preparar durante todo el curso a sus alumnos para que lleguen lo mejor preparados.

Especial vigilancia a los dispositivos electrónicos

La aún vicerrectora de Estudios de la Universidad de Murcia, Sonia Madrid, explica a La Opinión que en estos días se encuentran realizando el traspaso al nuevo equipo y vicerrectores que se pondrán al frente de la UMU a partir del 21 de mayo, ante lo que apunta que "para ellos la PAU quedará totalmente preparada, con todo organizado, solo a falta de la ejecución".

Madrid detalla que la estructura logística de la prueba será igual a otros años, "pero en esta ocasión prestaremos más atención al control de dispositivos tecnológicos, ya que no se puede llevar móvil, ni relojes inteligentes, calculadoras solo las específicas, ni pinganillos ni gafas inteligentes", puesto que "solo el hecho de que suene el teléfono durante el examen supondrá expulsión inmediata", ante lo que aprovecha para mandar un aviso a los alumnos que se presentan para que no caigan en tentaciones: "Les aviso de que no se la jueguen porque pueden perder un año completo, la única inteligencia que deben usar es la que está en sus cabezas".

Además de la vigilancia del personal, se usarán dispositivos de detección de señales bluetooth, algo que ya se utilizó el pasado año.