Salud extenderá de forma progresiva a toda la Región de Murcia el uso de la IA para detectar cáncer de mama entre 2026 y 2027

La Consejería de Salud tiene previsto incorporar la doble lectura de pruebas de detección en el cribado de cáncer de mama mediante inteligencia artificial (IA) con el objetivo de ganar en precisión y mejorar en la gestión de los casos, complementando el trabajo de los profesionales.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, anunció este proyecto en la Asamblea Regional, donde recordó que "se implantó inicialmente en el hospital Virgen del Castillo de Yecla a finales de 2024, para poder valorar los datos obtenidos de cara a una posible extensión al resto del programa de cribado, y puede extenderse a toda la Región entre 2026 y 2027 de forma progresiva".

Pedreño informó de que, desde su implantación, los estudios de mama de cribado han aumentado en el municipio en más del 55%, al pasar de 1.973 en 2024 a 4.444 en 2025. Esta experiencia piloto, explican desde el Gobierno regional, demuestra que la aplicación de la IA optimiza el orden de lectura de las pruebas según el riesgo de enfermedad, disminuye la incertidumbre en la toma de decisiones e identifica adecuadamente los casos positivos, a la vez que mejora el tiempo de lectura y aumenta el valor predictivo positivo de los casos derivados.

La inteligencia artificial categoriza las imágenes en niveles de riesgo en función de los hallazgos encontrados

Además, ayuda a agilizar el diagnóstico de esta enfermedad, ya que en la imagen tratada con IA se marcan las zonas sospechosas frente a una imagen no tratada, en la que estas no se identifican.

En la Región de Murcia, el apoyo de la IA podría considerarse como un lector más, que realiza un postproceso de las imágenes de la mamografía, categorizándolas en niveles de riesgo (bajo, intermedio y alto riesgo) en función de los hallazgos encontrados. Posteriormente, un radiólogo procede a realizar el informe de las mamografías, teniendo en cuenta la información aportada por la IA, explicó el consejero.

"No se ha paralizado nada"

El responsable de la sanidad murciana acudió al Parlamento autonómico, a petición del Grupo Socialista, para explicar los motivos por los que, según el PSOE, se ha paralizado la ampliación del programa de cribado de cáncer de mama. "La respuesta es sencilla: no se ha paralizado nada y seguimos ampliando el programa", contestó nada más subir a tribuna.

Desde enero de 2026, la franja de edad que se atiende en la Región es de 46 a 72 años, ambos inclusive. La Región de Murcia fue la primera comunidad en anunciar la ampliación progresiva del rango poblacional del cribado de cáncer de mama de 45 a 74 años (antes era 50-70 años). Tal y como detalló el consejero, la última ronda completa del programa correspondiente al bienio 2023/2024 realizó 153.607 estudios mamográficos. En ese periodo se realizaron un total de 237.227 invitaciones al cribado, lo que arroja una tasa de participación del 64,75%.

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El consejero dedicó buena parte de su intervención a despejar dudas sobre el funcionamiento del sistema, puesto en duda en las últimas semanas desde los grupos de la oposición, especialmente después de que el pasado 22 de abril un informe publicado por la Alianza Ciudadana por la Transparencia, Calidad y Equidad en el cribado del cáncer de mama reflejara retrasos diagnósticos en la Comunidad, con hasta 180 mujeres que podrían haber sido diagnosticadas de forma tardía en la última década. Este estudio nunca fue avalado por la Consejería y el PP, que denunciaron "datos manipulados".