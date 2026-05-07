La Comunidad quiere crear cinco millones de metros cuadrados de nuevo suelo industrial

La Región de Murcia quiere crecer industrialmente, pero para hacerlo necesita espacio. Mucho espacio. El nuevo Plan Industrial 2026-2035 aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno fija como uno de sus objetivos estratégicos la creación de cinco millones de metros cuadrados de nuevo suelo industrial, una cifra que el Ejecutivo autonómico considera imprescindible para responder al interés empresarial y consolidar nuevos polos de actividad económica.

El consejero Juan María Vázquez defendió durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno de ayer que el acceso al suelo industrial se ha convertido en una de las principales palancas para captar inversiones en un contexto de creciente competencia entre territorios.

"Lo que necesitamos es tener una oferta atractiva para que la industria mire hacia la Región de Murcia", aseguró el consejero, quien insistió en que disponer de suelo preparado, con energía, agua y conexiones adecuadas, será decisivo para atraer nuevas implantaciones industriales.

La estrategia del Gobierno regional pasa por trabajar directamente con los ayuntamientos mediante la creación de una futura red de municipios industriales, una estructura con la que se pretende coordinar la planificación urbanística y garantizar que cada zona disponga de infraestructuras suficientes para albergar nuevas empresas.

Suelo, agua y trabajadores

Según explicó Vázquez, esa red buscará que los municipios puedan ofrecer "suelo, energía, agua y trabajadores" adaptados a las necesidades de cada proyecto industrial. La intención es, además, descentralizar el crecimiento económico y repartir la actividad productiva por distintas comarcas de la Región.

El plan apuesta así por una industria "más distribuida". El Ejecutivo considera que cada comarca debe potenciar sus especializaciones históricas y generar ecosistemas productivos propios. El Altiplano, con la industria del mueble y la madera; Cartagena y el Valle de Escombreras, con el polo energético y químico; o el eje central agroalimentario son algunos de los ejemplos sobre los que pivota esa estrategia.

La ampliación del suelo industrial en el Valle de Escombreras fue precisamente uno de los casos citados por Vázquez para ilustrar la necesidad de seguir creciendo. El consejero recordó la expansión promovida por el Ayuntamiento de Cartagena y destacó también la futura subestación eléctrica de Cartago, destinada a reforzar la capacidad energética de uno de los enclaves industriales más importantes del país.

Más energía para las nuevas industrias

"El Valle de Escombreras requería más energía", señaló, subrayando que el incremento de potencia eléctrica será clave para sostener el crecimiento de nuevas industrias.

La disponibilidad energética aparece, de hecho, como uno de los grandes condicionantes del desarrollo industrial. El Gobierno regional mantiene su reclamación al Ministerio para que el futuro plan estatal de infraestructuras eléctricas incluya las actuaciones necesarias para garantizar capacidad suficiente en la Región.

Pero el desafío no es únicamente urbanístico o energético. El Ejecutivo también quiere evitar que la expansión industrial genere desequilibrios territoriales. Por eso el plan incorpora una visión comarcal que adapta la formación profesional y las políticas de empleo a las necesidades concretas de cada zona industrial. La idea es que los nuevos desarrollos industriales puedan ir acompañados de personal cualificado y especializado, evitando así uno de los problemas que ya empieza a detectar el sector: la falta de trabajadores en determinadas ramas técnicas.

El documento aprobado por el Consejo de Gobierno prevé movilizar 16.675 millones de euros públicos y privados durante la próxima década, con la expectativa de incrementar un 10% el valor añadido bruto industrial de la Región y alcanzar los 100.000 empleos industriales.

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Parte de ese crecimiento dependerá de la capacidad de ofrecer suelo competitivo frente a otros territorios. En un momento en el que muchas empresas buscan reubicar producción cerca de Europa o reforzar sus cadenas de suministro, el Gobierno regional quiere convertir la disponibilidad de suelo industrial en una ventaja estratégica.