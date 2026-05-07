Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asamblea RegionalAstronautas San JavierTiempo en MurciaHantavirusMurcia Tres CulturasTampa murciana
instagramlinkedin

Universidad

Claves para examinarte de la PAU 2026 en la Región

Los organizadores prevén que en esta convocatoria participen cerca de 8.000 alumnos murcianos

Alumnas revisan los apuntes antes de entrar al examen de la PAU en Murcia.

Alumnas revisan los apuntes antes de entrar al examen de la PAU en Murcia. / Juan Carlos Caval

Ana García

Ana García

De la nota que se obtenga en la prueba de acceso a la universidad (PAU) dependerá el futuro de los miles de estudiantes que se examinarán de ella el próximo mes de junio, de ahí los nervios que implica una cita tan importante para los alumnos que en estas semanas terminan segundo de Bachillerato. Después de todo un año preparándose en el instituto para ella, es necesario que tengan en cuenta algunas claves y normas para que no cometan errores que les pueden conllevar algún que otro problema:

Fecha

En la Región de Murcia se convoca al alumnado matriculado en las pruebas de acceso a la universidad (PAU) los días 2, 3 y 4 de junio (convocatoria ordinaria) y 30 de junio y 1 y 2 de julio (extraordinaria) de 2026, en las sedes y horario ya publicados en la web de la Universidad de Murcia (UMU).

Lugar

En total se han establecido doce sedes que están distribuidas de la siguiente forma: cuatro sedes en el Campus de Espinardo de la UMU en Murcia; dos sedes en Lorca (campus e IES); dos sedes en Cartagena en las instalaciones de la UPCT; una sede en Cieza; una en Caravaca; y una en el Altiplano; así como otra en la Facultad de Ciencias del Deporte de San Javier.

Documentos necesarios

El alumnado deberá llevar consigo su DNI o NIE, los resguardos de matrícula y del pago de tasas y bolígrafo de tinta azul o negra.

Dispositivos electrónicos

Durante la realización de la prueba, en las aulas está absolutamente prohibido el uso o la mera tenencia de teléfonos móviles; gafas inteligentes, o cualquier dispositivo similar, sea cual sea su apariencia o formato; pulseras o cualquier objeto en la muñeca; broches o colgantes; o cualquier dispositivo de telecomunicación o almacenamiento de datos.

60 minutos en el aula

Durante la realización de cada uno de los exámenes el alumnado permanecerá en el aula que le corresponda durante los primeros 60 minutos, siendo obligado entregar el examen.

Noticias relacionadas y más

Calculadoras

Las calculadoras permitidas están descritas en el documento aprobado por la Comisión Organizadora y publicado en las webs de las PAU. No se puede prestar calculadoras, por lo que debe asegurarse que funcionan y las pilas tienen carga suficiente, recomendándose disponer de repuesto de todo. La tenencia durante el examen de calculadoras no autorizadas supondrá la anulación de la prueba, al ser un sistema electrónico susceptible de emplearse para responder a los enunciados de forma fraudulenta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo: Sabadell-Real Murcia
  2. Saturación máxima en Urgencias de la Arrixaca: "Esto es inhumano, se han quedado hasta sin camas"
  3. María Guerrero abandona Vox y denuncia el trato recibido por parte de Gestoso, 'carente de la más mínima educación
  4. Los roedores 'mutan' a superratas en la Región de Murcia y los ayuntamientos refuerzan los tratamientos
  5. Detectados los primeros casos del virus de la clorosis amarilla en cítricos de la Región de Murcia
  6. Dos conocidas marcas ultiman su desembarco en plena Gran Vía de Murcia tras varios días de obras
  7. Estas son las playas de la Región de Murcia que lucirán la Bandera Azul este verano: la lista completa
  8. Aviso amarillo en la Región: dónde pueden caer tormentas fuertes este lunes

El Estado se queda el hangar del Carmolí y frustra el centro ambiental previsto en el Mar Menor

El Estado se queda el hangar del Carmolí y frustra el centro ambiental previsto en el Mar Menor

Las educadoras infantiles se ponen en huelga: "Nosotras no guardamos, educamos"

Las educadoras infantiles se ponen en huelga: "Nosotras no guardamos, educamos"

Claves para examinarte de la PAU 2026 en la Región

Claves para examinarte de la PAU 2026 en la Región

Las seis autovías y carreteras regionales con más tráfico y por las que pasan más de 145.000 vehículos a diario

Las seis autovías y carreteras regionales con más tráfico y por las que pasan más de 145.000 vehículos a diario

Ludovic Pech: "La ciberseguridad es una condición de resiliencia, de credibilidad y de sostenibilidad para una empresa"

Ludovic Pech: "La ciberseguridad es una condición de resiliencia, de credibilidad y de sostenibilidad para una empresa"

Cuenta atrás para la PAU 2026 en la Región: este año se extremará el control sobre el uso de dispositivos inteligentes

Cuenta atrás para la PAU 2026 en la Región: este año se extremará el control sobre el uso de dispositivos inteligentes

Lidl lanza este viernes por menos de 25 euros el aparato que corta jamón, queso y pan como en una charcutería

Lidl lanza este viernes por menos de 25 euros el aparato que corta jamón, queso y pan como en una charcutería

San Mateo, san Juan y un puñado de terroristas se dan cita en la Asamblea Regional

San Mateo, san Juan y un puñado de terroristas se dan cita en la Asamblea Regional
Tracking Pixel Contents