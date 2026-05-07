Claves para examinarte de la PAU 2026 en la Región

De la nota que se obtenga en la prueba de acceso a la universidad (PAU) dependerá el futuro de los miles de estudiantes que se examinarán de ella el próximo mes de junio, de ahí los nervios que implica una cita tan importante para los alumnos que en estas semanas terminan segundo de Bachillerato. Después de todo un año preparándose en el instituto para ella, es necesario que tengan en cuenta algunas claves y normas para que no cometan errores que les pueden conllevar algún que otro problema:

Fecha

En la Región de Murcia se convoca al alumnado matriculado en las pruebas de acceso a la universidad (PAU) los días 2, 3 y 4 de junio (convocatoria ordinaria) y 30 de junio y 1 y 2 de julio (extraordinaria) de 2026, en las sedes y horario ya publicados en la web de la Universidad de Murcia (UMU).

Lugar

En total se han establecido doce sedes que están distribuidas de la siguiente forma: cuatro sedes en el Campus de Espinardo de la UMU en Murcia; dos sedes en Lorca (campus e IES); dos sedes en Cartagena en las instalaciones de la UPCT; una sede en Cieza; una en Caravaca; y una en el Altiplano; así como otra en la Facultad de Ciencias del Deporte de San Javier.

Documentos necesarios

El alumnado deberá llevar consigo su DNI o NIE, los resguardos de matrícula y del pago de tasas y bolígrafo de tinta azul o negra.

Dispositivos electrónicos

Durante la realización de la prueba, en las aulas está absolutamente prohibido el uso o la mera tenencia de teléfonos móviles; gafas inteligentes, o cualquier dispositivo similar, sea cual sea su apariencia o formato; pulseras o cualquier objeto en la muñeca; broches o colgantes; o cualquier dispositivo de telecomunicación o almacenamiento de datos.

60 minutos en el aula

Durante la realización de cada uno de los exámenes el alumnado permanecerá en el aula que le corresponda durante los primeros 60 minutos, siendo obligado entregar el examen.

Calculadoras

Las calculadoras permitidas están descritas en el documento aprobado por la Comisión Organizadora y publicado en las webs de las PAU. No se puede prestar calculadoras, por lo que debe asegurarse que funcionan y las pilas tienen carga suficiente, recomendándose disponer de repuesto de todo. La tenencia durante el examen de calculadoras no autorizadas supondrá la anulación de la prueba, al ser un sistema electrónico susceptible de emplearse para responder a los enunciados de forma fraudulenta.