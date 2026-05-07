Ayudas para el pago de la cuota de los autónomos de la Región que caigan enfermos: quién puede solicitarlas y a partir de cuándo

El presidente regional, Fernando López Miras, lo anunció a mediados del pasado mes de abril en la Asamblea: los autónomos de la Región de Murcia "se van a poder poner enfermos" porque el Ejecutivo autonómico se hará cargo de la cuota durante los dos primeros meses de baja médica por enfermedad o accidente que contempla destinar hasta 700 euros por trabajador.

El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publica este jueves esta nueva línea de ayudas dirigida a los trabajadores por cuenta propia que hayan atravesado una situación de incapacidad temporal y hayan tenido que seguir abonando su cuota al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante ese periodo de tiempo.

Esta medida, que contará con una partida de 2 millones de euros, permitirá así que no tengan que seguir pagando su cotización mientras carecen de ingresos debido a una baja.

La Comunidad está movilizando unos 35 millones al año en líneas de ayudas para sus autónomos, donde destaca también la implantación de la cuota cero ampliada, una subvención diseñada para cubrir el coste de las cuotas a la Seguridad Social de los nuevos autónomos murcianos durante sus primeros dos años de actividad.

La última medida anunciada por Miras se une a la treintena de medidas estatales, que van desde reducciones en la cuota hasta prestaciones por cese de actividad, que sumaron 3,8 millones en 2025 en la Comunidad. Y precisamente con la reciente resolución del BORM ya se van conociendo más detalles sobre estas nuevas subvenciones.

¿Quién puede solicitarlas?

Podrán acogerse a estas ayudas los trabajadores autónomos dados de alta en el RETA como personas físicas, sin asalariados y en jornada completa, que hayan estado o estén en situación de incapacidad temporal con posterioridad al 1 de enero de 2026.

Además, deberán estar empadronados en un municipio de la Región de Murcia, tener domicilio fiscal y centro de trabajo en la Comunidad, encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y no tener deudas pendientes con la Administración regional.

La convocatoria también exige que los solicitantes estén dados de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y cumplan con los requisitos establecidos en la Ley General de Subvenciones.

¿A partir de cuándo?

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto desde mañana, 8 de mayo, hasta el 31 de julio de 2026 por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Las ayudas se concederán por orden de entrada de los expedientes completos en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, mediante un sistema de concurrencia no competitiva, hasta agotar el crédito disponible.

Noticias relacionadas

En caso de bajas inferiores a dos meses, la ayuda se calculará proporcionalmente al tiempo de incapacidad temporal. Solo podrá concederse una subvención por trabajador autónomo y será incompatible con otras ayudas destinadas a la misma finalidad.