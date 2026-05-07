La Comunidad impulsará la reutilización de agua en polígonos industriales ante la incertidumbre hídrica

La industria murciana quiere blindarse frente a la incertidumbre. Y el agua, convertida ya en un factor estratégico para la producción, emerge como uno de los grandes ejes del nuevo Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035. El Gobierno autonómico sitúa por primera vez el acceso al agua industrial y su reutilización en el centro de su hoja de ruta económica, en un contexto marcado por las restricciones hídricas, el debate sobre el Trasvase Tajo-Segura y la creciente presión sobre los recursos naturales. "Junto a la energía, el agua es hoy una de las principales preocupaciones del sector industrial", advirtió este jueves el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez.

El Consejo de Gobierno aprobó este jueves el nuevo Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, una estrategia con la que el Ejecutivo autonómico aspira a consolidar el peso de la industria en la economía regional, generar 100.000 empleos industriales y movilizar más de 16.600 millones de euros de inversión pública y privada durante la próxima década.

El anuncio fue realizado por el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, y por el consejero Juan María Vázquez tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Ortuño definió el documento como "un plan ambicioso, realista y necesario" que llega en un momento en el que "la industria vuelve a ser sinónimo de empleo estable, innovación y crecimiento sólido".

El Ejecutivo autonómico reivindica que la estrategia nace "del diálogo y la colaboración" con el tejido productivo. Vázquez recordó que el documento ha sido elaborado durante más de un año de trabajo con participación de organizaciones empresariales, sindicatos, universidades, cámaras de comercio, colegios profesionales y centros tecnológicos. Tras la presentación de un primer borrador el pasado 2 de febrero, el plan fue sometido a audiencia pública, periodo en el que se incorporaron 163 aportaciones procedentes de 27 organismos distintos.

El 90% de las aportaciones a la estrategia de 27 organismos han sido admitidas

"Nueve de cada diez propuestas recibidas se han incorporado al texto definitivo", destacó el consejero, quien insistió en que se trata de "un texto construido desde abajo".

Entre las principales novedades introducidas tras ese proceso de participación destaca precisamente el refuerzo del papel del agua industrial. El Gobierno regional plantea impulsar modelos de "simbiosis industrial" entre empresas y polígonos para favorecer la reutilización y regeneración del agua, trasladando al ámbito industrial la experiencia de la Región en depuración y reutilización hídrica.

La intención es que los polígonos industriales puedan disponer de recursos reutilizados durante todo el año y minimizar así las tensiones derivadas de los picos de demanda, especialmente en sectores como el agroalimentario. "La Región de Murcia sabe y sabe bien de regeneración y reutilización de agua", afirmó Vázquez.

El plan mantiene las líneas maestras avanzadas en febrero, estructuradas en siete objetivos estratégicos y 255 acciones concretas. Entre sus metas figura también incrementar un 10% el Valor Añadido Bruto Industrial y habilitar cinco millones de metros cuadrados de nuevo suelo industrial.

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, en el acto de presentación del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035 el pasado 2 de febrero. / CARM

La estrategia prevé una inversión directa de la Comunidad Autónoma de 1.731 millones de euros, a los que se sumarían otros 2.461 millones procedentes de fondos europeos y nacionales. El objetivo final es movilizar 16.675 millones de euros entre recursos públicos y privados, con un efecto multiplicador de 8,5 euros por cada euro aportado por la Administración regional.

Uno de los desafíos que más preocupa al Ejecutivo es el relevo generacional. Según explicó Vázquez, alrededor de 45.000 empleos industriales deberán renovarse en los próximos diez años por jubilaciones. De ahí que el plan haga especial hincapié en la formación y en la atracción de jóvenes hacia el sector industrial.

El objetivo es movilizar en diez años 16.675 millones de euros y 100.000 empleos industriales

En este sentido, el documento incorpora otra novedad relevante: el seguimiento de la temporalidad laboral como indicador específico. El objetivo es no solo aumentar el empleo industrial, sino también mejorar su estabilidad y calidad, una demanda trasladada por las organizaciones sindicales durante el proceso de participación.

La estrategia también apuesta por una mayor vertebración territorial de la industria, con una visión comarcal que adapte la formación y las infraestructuras a la especialización productiva de cada zona. Vázquez puso como ejemplo la industria del mueble y la madera en el Altiplano.

Además, el Gobierno regional pretende reforzar la soberanía industrial en la cadena de valor alimentaria, aprovechando la fortaleza del sector primario y de la industria agroalimentaria regional, así como el peso de la logística y la distribución.

Otro de los aspectos incorporados al texto definitivo es la puesta en valor del patrimonio industrial. Según explicó el consejero, el objetivo es fortalecer el vínculo entre sociedad e industria y despertar vocaciones profesionales ligadas a este sector.

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El plan será presentado oficialmente el próximo 20 de mayo en Cartagena, aunque algunas medidas ya han comenzado a desplegarse, como las ayudas para instalaciones fotovoltaicas en pymes industriales. "Más y mejor industria", resumió Vázquez, que insistió en que la estrategia busca consolidar una Región "más robusta, más internacional, más conectada y con más empleo de calidad".