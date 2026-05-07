Meteorología
La Aemet eleva a naranja el aviso por lluvias: pueden caer hasta 30 litros en una hora
Las tormentas podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes durante la tarde
La Región de Murcia afronta este jueves una jornada de paraguas, cielos cubiertos y posibles sobresaltos meteorológicos. La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a nivel naranja el aviso por lluvias en las comarcas del Altiplano y la Vega del Segura, donde podrán acumularse hasta 30 litros por metro cuadrado en apenas una hora.
El aviso estará activo entre las 12.00 y las 21.00 horas de este jueves, 7 de mayo, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%, según el boletín emitido por la Aemet.
El resto de la Región tampoco queda al margen de la inestabilidad. La Aemet mantiene el aviso amarillo por lluvias en el Noroeste, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, así como en el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde las precipitaciones podrían alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora.
Además, toda la comunidad permanecerá bajo aviso amarillo por tormentas durante la misma franja horaria. Estos episodios podrán ir acompañados de granizo y rachas de viento ocasionalmente muy fuertes, por lo que se recomienda extremar la precaución en carretera y evitar zonas inundables, ramblas y pasos subterráneos.
El episodio de inestabilidad se prolongará, al menos, hasta la medianoche del viernes al sábado, según la validez de los boletines emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología.
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