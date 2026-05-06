Últimos días para pedir las becas de hasta 2.700 euros que pueden solicitar los estudiantes murcianos

Que el bolsillo de una familia nunca sea el motivo por el que un estudiante abandone sus estudios. Con ese objetivo, el Ministerio de Educación y Formación Profesional mantiene abiertas las solicitudes de becas para alumnos murcianos que cursen enseñanzas postobligatorias durante el próximo curso 2026/27.

Las ayudas están dirigidas a quienes estén cursando o vayan a cursar Bachillerato, Formación Profesional (tanto de grado medio como superior), enseñanzas artísticas o deportivas, idiomas en escuelas oficiales o Ciclos Formativos de Grado Básico, entre otras. El plazo para solicitarlas está abierto desde el pasado 7 de abril y se cierra el próximo 18 de mayo, así que conviene no esperar al último momento.

¿Cuánto dinero se puede recibir?

Las cuantías no son únicas ni fijas para todos: dependen de la situación económica y académica de cada estudiante, y se pueden combinar varias en un mismo curso. Estas son las ayudas disponibles:

1.700 euros para quienes acrediten una renta familiar baja .

. 2.700 euros si el alumno necesita residir fuera de su domicilio habitual durante el curso para poder estudiar.

durante el curso para poder estudiar. 300 euros de beca básica con carácter general , que sube a 350 euros en el caso de los Ciclos Formativos de Grado Básico.

, que sube a 350 euros en el caso de los Ciclos Formativos de Grado Básico. Entre 50 y 125 euros adicionales por excelencia académica , para premiar el esfuerzo de los mejores expedientes.

, para premiar el esfuerzo de los mejores expedientes. Una cuantía variable, de al menos 60 euros, que se calcula en función de los ingresos familiares y el rendimiento académico del estudiante.

Un detalle importante: ningún estudiante puede recibir más de una de estas becas al mismo tiempo, aunque esté matriculado en varias enseñanzas a la vez. Eso sí, son compatibles con las becas Erasmus y con las Becas-Colaboración del propio Ministerio.

Cómo solicitarlas desde Murcia

El trámite se realiza de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio en sede.educacion.gob.es o en www.educacionyfp.gob.es. Una vez enviado el formulario, el sistema generará un resguardo que conviene guardar como justificante. Cabe recordar que la solicitud puede presentarse aunque el alumno todavía no tenga del todo claro en qué centro o estudios se matriculará el próximo curso.

Para consultar el estado de la tramitación, los interesados pueden acceder al apartado 'Mis expedientes' en la sede electrónica del Ministerio. También pueden dirigirse directamente a la unidad de becas de la Comunidad a través del correo educacion-informacion@listas.carm.es o becas.educacion@murciaeduca.es.