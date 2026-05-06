Una treintena de estudiantes se convierten en astronautas por un día en la AGA

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, dio este martes la bienvenida a los 30 alumnos seleccionados para participar en el programa ‘Astronauta por un día’, cuyos participantes realizan este miércoles un vuelo de microgravedad en la Base Aérea de San Javier.

Se trata de una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), a través de la Agencia Espacial Española (AEE), y en colaboración con el Ejército del Aire y del Espacio (EA), en la que han participado los astronautas Pablo Álvarez y Sara García.

Los alumnos han sido elegidos tras pasar un proceso de selección en el que debían presentar el expediente académico y un vídeo explicando su motivación.

Morant explicó que "para nosotros era muy importante hacer esta actividad porque nos hemos dado cuenta de que una de las cosas más, quizás más desconocidas es que es ser astronauta y cuando hemos ido con Pablo y con Sara a escuelas y a ver a chicos más pequeñitos o ya más mayores, había mucho desconocimiento. En esta actividad, aparte de que vais a hacer un vuelo muy especial, que poca gente ha hecho o que podrá hacer en la vida, también nos vais a ayudar a contarle a la gente que es ser astronauta. Tomároslo muy en serio, vais a ser embajadores de la Agencia Espacial Española durante un año porque para nosotros es muy importante que haya muchos y muchas jóvenes que se quieran dedicar a las ciencias en general y que tengan esa curiosidad y que no se dejen parar por nada para poder ser astronauta. Este trabajo de divulgación es muy muy importante e imprescindible".

Una de las participantes, Sofía García, una joven de Zaragoza de 19 años que estudia primero de Medicina en la Universidad de Zaragoza, señaló que "este es el primer paso para una experiencia mucho más grande. Es la ilusión de mi vida, verdaderamente, una de mis pasiones es la medicina, pero desde pequeña también me ha apasionado el espacio. Son mis dos pasiones que juntas convergen súper bien porque al final es súper importante un equipo multidisciplinar en el que todas las ramas son súper importantes para desarrollar cualquier tipo de proyecto, cualquier idea y llevarla mucho más allá".

Por su parte, Alejandro Mena, que a día de hoy estudia segundo de bachillerato en Torrejón de Ardoz, sueña con ser astronauta para lo que va a estudiar Ingeniería Aeroespacial porque "vivo al lado de una base aérea y tengo muchísimo contacto con todo lo que es el mundo de la aviación. Además lo comparto tanto con mi padre como con mi abuelo porque todos tenemos la misma pasión, sobre todo mi padre que es radioaficionado y siempre me ha acompañado muchísimo en este mundo".

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A Luis Gómez, que estudia segundo de Física en la Universidad Autónoma de Madrid, le llamó la atención el programa ministerial porque "había pensado ser astronauta cuando había visto películas como 'Apolo 13' o '2001, Odisea en el espacio' y siempre me motivaba mucho todos aquellos planos fantásticos de de Kubrick pero creía que era algo que estaba muy lejos y que era muy difícil y de repente cuando vi que 'Astronauta por un día' lo ponía accesible me lancé".