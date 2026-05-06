Cada trabajador murciano ya aporta unos 3 euros al mes para sostener la futura hucha de las pensiones

Los trabajadores murcianos siguen contribuyendo a 'llenar' la hucha de las pensiones para los jubilados del baby boom hasta el punto de que cada uno de ellos abona ya unos 3 euros de su nómina mensual para sostener y garantizar el subsidio de estos miles de mayores que vienen retirándose y que lo harán de forma cada vez más progresiva en los siguientes años.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cuota ‘solidaria’ obligatoria que vienen desde 2023 pagando trabajadores y empresas para asegurar que estos pensionistas nacidos entre 1958 y 1977 (la generación más numerosa del país) reciban su prestación íntegra sin que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social colapse ante la entrada masiva de estos beneficiarios en la lista, sigue ganando oxígeno.

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en la Región había unos 190.500 jubilados inactivos en el primer trimestre de este año frente a los 176.300 que se contabilizaban en el mismo periodo de 2023. Esto supondría la incorporación neta de alrededor de 14.200 personas a la estadística de jubilados en apenas tres años, coincidiendo con la entrada progresiva en la edad de retiro de los primeros jubilados baby boomers.

Hace ya tres años que el entonces ministro José Luis Escrivá -actual gobernador del Banco de España- puso en marcha esta fórmula que permitiría disponer de un ‘colchón financiero’ que lograse evitar tensiones en los fondos de la Seguridad Social. Y las cantidades crecen de forma exponencial.

Las empresas asumen la mayor parte del MEI, que este año se eleva hasta el 0,9% de la base de cotización

Los trabajadores y las empresas murcianas aportan ahora un 30% más en este tributo, con los últimos datos referentes al primer trimestre de 2026, que respecto al mismo periodo del año anterior. En concreto, entre enero y marzo de 2025, los empleados de la Región habían destinado 9,07 millones y, un año después, la cuantía ascendía a 11,92 millones, lo que supone 2,85 millones más o, lo que es lo mismo, un incremento del 31,4% en el mismo periodo.

La subida no se explica solo por la evolución del empleo o de las bases de cotización: también responde al aumento gradual del tipo aplicado por el MEI, que en 2025 era del 0,8% y en 2026 ha pasado al 0,9% de la base de cotización. Así, el 0,75% del MEI lo paga la empresa y el 0,15% el trabajador, por lo que, en la práctica, el mecanismo reparte el esfuerzo entre empleado y negocio.

Cotización anual del MEI 2026: 0,9% de la base de cotización 0,75% empresa 0,15% trabajador 2027: 1% de la base de cotización 0,83% empresa 0,17% trabajador 2028: 1,10% de la base de cotización 0,92% empresa 0,18% trabajador 2029: 1,2% de la base de cotización 1% empresa 0,2 % trabajador

Visto así, lo cierto es que el impacto mensual de esta cuota vendría siendo limitado para cualquier trabajador, pero la factura sí que resulta acumulativa si se suman a todas aquellas personas con un sueldo mensual así como a las empresas que tienen que poner parte de su beneficio para la supervivencia del sistema pensionista en España.

De hecho, una de las últimas encuestas trimestrales de coste laboral del INE ya alertaba el pasado mes de verano que los empresarios murcianos asumían un 25% más en cotizaciones sociales bajo el mandato de Pedro Sánchez para contribuir a las aportaciones económicas que, por ley, tanto los trabajadores como los empleadores deben hacer al sistema de Seguridad Social para financiar prestaciones y servicios sociales.

Teniendo en cuenta que la base media de cotización del Régimen General en la Región de Murcia alcanzó los 2.106 euros mensuales -según los datos de la Tesorería Geneal de la Seguridad Social a diciembre de 2025-, cada trabajador aportaría así unos 3,16 euros al mes al MEI, mientras que la empresa abona otros 15,80 euros por empleado. En conjunto, cada asalariado genera una aportación mensual cercana a 18,95 euros para esta hucha adicional.

Para cuando se alcance en 2029 la cuota fija del 1,2% (repartido entre empresa y trabajador hasta, mínimo, el año 2050), las cantidades ascenderán a 4,21 euros para cada trabajador y de 21,06 para la empresa, con una suma total de 25,27 euros al mes.

¿Cuánto se ha recaudado desde su entrada en vigor?

La Región de Murcia ha ingresado ya 321,86 millones de euros al MEI una vez que entró en vigor el 1 de enero de 2023: durante ese primer año, la ‘hucha’ se cerró con 76,51 millones vinculados al MEI, mientras que en 2024 la cifra se elevó hasta los 103.34 millones y alcanzó los 130,08 millones en 2025.

A esos importes se suman los 11,92 millones que se habrían registrado durante los tres primeros meses de este año. Solo con los 130 millones obtenidos durante el pasado año en la Región se acumuló un 70% más que en su primer año de aplicación.

El Gobierno presentó entonces el MEI como una herramienta que no pretendía pagar una prestación concreta, sino reforzar los ingresos del sistema durante estos próximos años en los que coincidirán más jubilaciones, pensiones más largas por el aumento de la esperanza de vida y carreras laborales con bases de cotización más altas que las de generaciones anteriores.