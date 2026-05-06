Tarde de paraguas en el Noroeste de la Región: aviso amarillo por lluvia y tormentas

La Región de Murcia afronta este miércoles una jornada de contrastes meteorológicos: mañana tranquila, cielos despejados en buena parte del territorio y una tarde con el foco puesto en el Noroeste, donde la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por lluvias.

El aviso estará vigente desde las 16.00 horas de hoy, 6 de mayo, hasta la medianoche del jueves 7, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. Aemet prevé precipitaciones que podrían alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora, acompañadas además de tormentas.

La situación afectará especialmente a la comarca del Noroeste, donde los chubascos podrán ser localmente fuertes durante la tarde. Será, por tanto, una de esas jornadas en las que el día puede comenzar con apariencia primaveral y terminar con el cielo descargando con fuerza.

En el conjunto de la Región, la previsión apunta a cielos poco nubosos o despejados durante las primeras horas, aunque la nubosidad irá ganando terreno conforme avance la jornada.

Las temperaturas bajarán de forma generalizada o se mantendrán sin grandes cambios en algunos puntos. El viento soplará flojo y variable, con intervalos moderados de componente este por la tarde.

Noticias relacionadas

En cuanto a los termómetros, Murcia y Lorca alcanzarán los 25 grados, mientras que Cartagena se quedará en los 22. En el interior, Yecla registrará una máxima de 23 grados y Caravaca de la Cruz se moverá entre los 7 y los 23 grados, en una jornada marcada por la amplitud térmica y la inestabilidad vespertina.