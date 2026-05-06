San Mateo, san Juan y un puñado de terroristas se dan cita en la Asamblea Regional

Vivimos tiempos locos en los que uno ya no sabe si defender al papa y el mensaje del evangelio es más de conservadores o de progresistas, especialmente desde que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a criticar abiertamente al sumo pontífice por mostrar su posición contraria a las guerras y a favor del trato humano con los migrantes. Estos últimos volvieron a ser diana del Grupo Parlamentario Vox este miércoles —como lo son todas las semanas—, defendiendo una iniciativa para que la Asamblea Regional muestre su rechazo a la regularización extraordinaria de personas impulsada por el Gobierno de España.

La moción salió aprobada con el apoyo del Partido Popular, pero no sin un debate curioso en donde la diputada de Vox María José Ruiz y la diputada de Podemos María Marín se tiraron la Biblia a la cara. En sentido figurado, menos mal.

La "prioridad nacional" volvió a colarse en el discurso de los de Abascal, que hablan de un "modelo desbordado"

"Un gobierno que diluye fronteras, que normaliza la inmigración ilegal y que hace permanente una situación que debería ser excepcional no protege a los españoles", dijo Ruiz, apelando a la tan de moda "prioridad nacional". Para Vox, "ante un modelo desbordado, ante un sistema que no puede absorber más y ante una política que premia a las mafias solo hay una respuesta responsable: rechazar esta regulación masiva porque es injusta, insostenible, contraria a la legalidad y porque supone dar un paso más en la dirección equivocada".

Aquí llegó san Mateo en forma de la portavoz morada, María Marín que presentó una enmienda a la totalidad que no llegó ni a votarse. "Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis", leyó —la cita sigue así: "Estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme"—. La diputada acusó a 'populares' y 'voxistas' de ir de católicos y "darse muchos golpes de pecho" cuando, en realidad, "no son más que unos fariseos". Marín aseguró que a Vox "le molesta" que los inmigrantes "tengan derechos", y defendió la labor de los voluntarios de Cruz Roja y Cáritas, organizaciones en el punto de mira de Vox por ayudar a los migrantes en situación de vulnerabilidad.

El PSRM acusó a los ayuntamientos del Partido Popular de estar "boicoteando" el precedimiento de regularización

La portavoz del Grupo Socialista, Carmina Fernández, buscó las cosquillas de su archienemigo, poniendo de manifiesto que ninguno de los ayuntamientos gobernados por el PSOE tiene problemas para emitir certificados de vulnerabilidad, mientras que los del Partido Popular "están boicoteando" este procedimiento. "Ustedes se sienten muy cómodos con este odio", recriminó a la bancada del PP. La diputada subrayó que "la Región de Murcia lo que necesita son servicios públicos mejores, no chivos expiatorios; necesita convivencia, no enfrentamiento; necesita verdad, gestión y decencia".

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Joaquín Segado, quiso ser claro a la hora de explicar su voto a favor de la moción de Vox: "Rechazamos este proceso porque está mal planteado y genera efectos llamada, aunque no compartimos las posiciones que solo buscan alimentar el miedo y la división". De hecho, acusó al resto de grupos de estar "montando un teatro en el que Vox pone el escenario y la izquierda pone los actores: una de Podemos citando a Jesucristo y los de Vox metiéndose con la Iglesia".

El PPRM explicó que rechaza este proceso "porque está mal planteado y genera efectos llamada"

San Juan entró en escena con la segunda intervención de la diputada de Vox. "En verdad os digo: el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es un ladrón y un salteador".

En su turno de explicación de voto, Marín recurrió de nuevo a san Mateo, en cuyo Evangelio narra que Jesús dijo: "Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos". En otras palabras, estas de la portavoz de Podemos: "Que estos mayordomos que trabajan para los ricos de la Región de Murcia jamás alcanzarán la gracia de Dios".

Terroristas

Que se citaran fragmentos de la Biblia no significa que el debate estuviera exento de palabras gruesas; la Asamblea está muy lejos de convertirse en lugar sagrado. María Marín criticó Vox defendiera que el acceso a los servicios públicos de los migrantes debería estar condicionado a los años de cotización. "Lo dicen los de un partido cuyo líder, Santiago Abascal, no tiene un solo día cotizado fuera de la política", declaró.

María José Ruiz se la guardó para su siguiente subida a tribuna: "Treinta años en política que ha tenido que estar mirando hacia atrás por si uno de sus socios le pegaba un tiro en la nuca". Y así es como el debate de la Cámara murciana pareció convertirse en un Pleno de Hernani de finales de los años ochenta.

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"Los únicos terroristas son ellos", replicó Marín en su último turno de palabra. Hacía referencia a los disturbios de Torre Pacheco del verano pasado, en los que participaron España 2000 y Democracia Nacional, "partidos declaradamente fascistas".