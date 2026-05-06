La Región de Murcia recibirá 5 millones de euros en 2026 para la igualdad en los cuidados

El Ministerio de Igualdad, las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han acordado este miércoles, en la Conferencia Sectorial de Igualdad, la distribución de un total de 142,5 millones de euros destinados al desarrollo del Plan Corresponsables en el año 2026. De estos, 5 millones serán para la Región de Murcia.

El departamento que dirige Ana Redondo ha explicado que el Plan Corresponsables tiene como objetivo "favorecer la conciliación y la gestión de los usos del tiempo de las familias, desde un enfoque de corresponsabilidad entre mujeres y hombres; reconocer el valor de los cuidados a través de la profesionalización y dignificación del sector; e impulsar el cambio social y cultural hacia modelos de masculinidades corresponsables e igualitarias".

La distribución de los fondos entre las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se ha realizado teniendo en cuenta diferentes variables y ponderaciones sobre datos como la población de hasta 16 años, la insularidad, el ser ciudad fronteriza, la superficie, la dispersión de población o por gran urbe.

Las líneas de acción financiables a través del Plan Corresponsables serán los servicios de cuidados profesionalizados para facilitar la conciliación de las familias y el fomento del empleo en este sector profesional, la sensibilización en materia de corresponsabilidad, la igualdad en los cuidados o masculinidades corresponsables y usos del tiempo. A ello se suma la formación para impulsar modelos de masculinidades igualitarias y corresponsables, los estudios y trabajos técnicos sobre masculinidades igualitarias, o el seguimiento y evaluación del propio Plan Corresponsables.

Por otro lado, el Plan Corresponsables mantiene en 2026 las mejoras introducidas en la pasada convocatoria. De esta forma, se continua con el modelo de cofinanciación, donde la Administración General del Estado aporta un 75% (142,5 millones) y las comunidades autónomas el 25% restante (47,5 millones). Se mantienen, asimismo, las medidas puestas en marcha para el mejor control y trazabilidad de los fondos públicos, así como el uso de la herramienta de medición de impacto, el Hub Corresponsables, que mejora la evaluación del plan.

Entre las medidas surgidas fruto del trabajo conjunto entre el ministerio y las comunidades autónomas, destacan que no haga falta acreditación de renta en municipios rurales, cuando haya plazas disponibles en las actividades financiadas por el plan; el refuerzo de la igualdad de género; o la inclusión de todas las posibles titulaciones y acreditaciones existentes que tengan relación con el cuidado de personas menores y el ocio y tiempo libre.

En 2024 se beneficiaron de este plan más de 6.000 municipios, 450.000 familias y 760.000 menores. Esta iniciativa ha permitido la creación de más de 31.000 puestos de trabajo en el sector de los cuidados y se ha alcanzado a más de 62.000 personas mediante las campañas de sensibilización y formación vinculadas al plan puestas en marcha. El porcentaje de ejecución superó el 95% del crédito transferido, gracias a la cooperación entre las distintas administraciones.

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Por comunidades, a Andalucía le corresponden 23,3 millones de euros; a Aragón 7,8; a Asturias 3,2; a Baleares 3,7; a Canarias 7; a Cantabria 2,1; a Castilla y León 11,5; a Castilla-La Mancha 10,9; a Cataluña 19,1; a Comunidad Valenciana 12,9; a Extremadura 7,2; a Galicia 6,9; a Madrid 16,1; a Región de Murcia 5; a La Rioja 2,2; a Ceuta 1,2; y a Melilla 1,3.