Podemos-IU denuncia que el reglamento del Grupo Mixto "es el pago del PP a los dos transfugas"

La portavoz de Podemos-IU, María Marín, denunció este miércoles que el nuevo reglamento del Grupo Mixto elaborado por la Mesa de la Asamblea está "hecho a la medida de José Ángel Antelo, un tránsfuga que ya no representa a nadie en esta Cámara".

Según el nuevo reglamento, que entrará en vigor después de que la Junta de Portavoces lo dé por válido la próxima semana, la Portavocía del Grupo Mixto la asumirá José Luis Álvarez-Castellanos, compañero de coalición de María Marín, hasta el 30 de junio. Sin embargo, el cargo de portavoz pasará a manos de Antelo, expulsado del Grupo Parlamentario Vox, el próximo período de sesiones, entre septiembre y diciembre de este año. Quedaría un tercer período de sesiones antes de que se disuelva la Asamblea, que iría de febrero a abril, en principio. Este recaería sobre Virginia Martínez (también de Vox), que podría cedérselo de nuevo a Antelo.

Antelo asumirá la Portavocía cuatro meses, entre septiembre y diciembre de este año

María Marín cree, por tanto, que con el nuevo reglamento, la Mesa de la Asamblea, controlada por PP y PSOE, designa la Portavocía a Antelo durante el período de sesiones más largo. "Este es el pago del Partido Popular a los dos tránsfugas, porque así hay que llamarlos. Esto que ha sucedido es otra maniobra más del PP completamente antidemocrática, diseñado específicamente contra mi persona y que, además, se nos impone sin permitir que la Junta de Portavoces pueda ni siquiera votar otra alternativa".

La portavoz de Podemos en la Región considera que, hasta ahora, el Grupo Mixto integrado por Podemos e Izquierda Unida-Verdes había sido durante toda la legislatura la "oposición real al gobierno de López Miras y la voz de los colectivos sociales en las instituciones". Según ella, "el Partido Popular no podía consentir tener una oposición realmente firme, por lo que "como ya sucedió la legislatura pasada, se han comprado dos diputados con un doble objetivo".

Da igual lo que la gente vote en las elecciones porque si el PP no logra mayoría absoluta siempre se la compra María Marín — Portavoz Podemos-IU

El primero es "aprobar la Ley de Vivienda que le exige la patronal inmobiliaria y aprobar la reforma de la Ley del Mar Menor que exigen los grandes señores del agronegocio", explicó. La segunda razón es "silenciar" a su grupo y "silenciar la voz de la izquierda real en esta Asamblea Regional".

"En la Región de Murcia da igual lo que la gente vote en las elecciones porque si el Partido Popular no logra mayoría absoluta, siempre se la compra", sentenció.

Advierte de que entre los objetivos de la maniobra está aprobar la Ley de Vivienda y la reforma de la Ley del Mar Menor

Además, María Marín denunció "la vergonzosa complicidad del Partido Socialista de Francisco Lucas, que forma parte de la Mesa y que ha participado también en este vergonzoso pucherazo".

La diputada morada lamenta que el PSOE haya unido sus votos al PP, algo que manifiesta que "su prioridad no es darle la batalla al Partido Popular", sino "destruir a las fuerzas que tiene a su izquierda".

Noticias relacionadas

Finalmente, informó de que los servicios jurídicos de la coalición de izquierdas "ya están analizando todo lo que ha sucedido" y recurrirán "a todas las instancias que sean necesarias".