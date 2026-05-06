Los nuevos aviones C295 de Airbus ya están listos para llegar a la base aérea de Alcantarilla

Los tres primeros aviones C295 encargados por el Ministerio de Defensa a Airbus ya están preparados para su entrega a las bases aéreas de Alcantarilla, en Murcia, y Matacán, en Salamanca, una vez completen sus pruebas de vuelo y finalicen la operativa en tierra.

La compañía aeronáutica ha informado a través de sus redes sociales de que las aeronaves ya han superado las pruebas en tierra y de pintura y se encuentran "a punto de realizar su primer vuelo".

En el caso de la base aérea de Alcantarilla, los nuevos aparatos tendrán un papel clave en la Escuela Militar de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio, donde sustituirán progresivamente a los actuales C212 utilizados para el lanzamiento de paracaidistas y cargas. "Estos aviones realizarán operaciones marítimas y terrestres vitales: desde la lucha contra el contrabando y la inmigración ilegal hasta misiones contra el tráfico de drogas, así como sirviendo como un activo principal para operaciones nacionales e internacionales de búsqueda y rescate (SAR)", ha indicado la compañía.

Un total de 18 aviones

El contrato firmado con Airbus contempla la fabricación de 18 aviones C295 destinados a renovar la flota dedicada a la formación y entrenamiento de pilotos y paracaidistas. Las entregas para Alcantarilla están previstas entre los años 2030 y 2032.

El avión puede transportar hasta 70 soldados o 50 paracaidistas

Los nuevos aviones permitirán realizar lanzamientos manuales y automáticos de paracaidistas, además de operaciones de carga y transporte. El C295 está considerado uno de los modelos tácticos más versátiles del mercado y puede despegar y aterrizar en pistas no preparadas, transportar hasta 70 soldados o 50 paracaidistas y participar en misiones de evacuación médica o rescate.

Además de las aeronaves, el acuerdo incluye simuladores de vuelo, sistemas de enseñanza asistida por ordenador y software de gestión de entrenamiento que dará servicio tanto a la Escuela Militar de Transporte Aéreo de Salamanca como a la Escuela Militar de Paracaidismo de Alcantarilla.

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Con esta adquisición, el Ejército del Aire y del Espacio se consolida como el segundo mayor operador mundial de aviones C295, solo por detrás de India. Airbus destaca que este modelo suma ya 329 pedidos en 38 países y acumula más de 710.000 horas de vuelo en todo el mundo.