Noventa estands en la Feria del Mueble de Yecla para afianzar y conquistar más mercados europeos

La Feria del Mueble de Yecla (FMY) se lanza a consolidar su presencia y conquistar más mercados europeos en su 64ª edición, en la que contará con hasta noventa estands de distintos expositores articulados en torno a tres ejes fundamentales: networking, showroom y tendencias, combinando exposición de producto con espacios para el intercambio de conocimiento y generación de negocio.

El gran evento, que se celebrará en la localidad del Altiplano del 26 al 29 de mayo, servirá para mostrar el músculo exportador que tiene el sector en países como Francia, Italia o Portugal, que compran cada vez más a las empresas yeclanas sus productos.

"Apoyar la Feria del Mueble de Yecla es apoyar a un sector que crea empleo, fija población y proyecta la imagen de la Región de Murcia más allá de nuestras fronteras", defendió este miércoles la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, durante la presentación de la nueva edición en la Plaza de España de Lorca: "Hoy no solo presentamos una feria, presentamos la fuerza de un sector que exporta, crece y compite en los mercados internacionales con vocación de liderazgo", aseguró.

Las empresas viven un gran momento de expansión con Francia, Italia y Portugal como principales destinos

El Gobierno regional viene impulsando la Feria del Mueble de Yecla como "motor de innovación y oportunidades" para el sector, en un contexto de crecimiento sostenido que llevó a la industria regional a cerrar 2025 con 164,93 millones de euros en exportaciones, un 18,5% más que el año anterior.

López Aragón destacó también el papel de la feria como plataforma de impulso empresarial. "Es una herramienta clave para el negocio, la innovación y la internacionalización, donde no solo se muestran productos, sino que se generan oportunidades reales de crecimiento", indicó.

Asimismo, destacó la conexión entre municipios como Lorca y Yecla, unidos por su tradición artesanal. "Son dos ciudades unidas por el orgullo de sus raíces, por la excelencia de sus oficios y por una forma de entender el trabajo basada en la tradición, el esfuerzo y la capacidad de innovar sin perder la esencia", señaló.

Más internacionalización e innovación

La Consejería, a través del Instituto de Fomento (Info), colabora un año más en la organización de encuentros internacionales con importadores, agentes y distribuidores procedentes de mercados estratégicos como Reino Unido, Portugal y Marruecos, además de la celebración de la Jornada Contract el día de la inauguración.

"Desde el Gobierno regional llevamos más de dos décadas impulsando la internacionalización del sector, facilitando su acceso a mercados clave y reforzando su competitividad", destacó López Aragón. Por su parte, la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales participa en esta edición con iniciativas orientadas a reforzar la conexión entre diseño y artesanía.