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Medicina de Familia se resiste en el segundo día de elección de plazas MIR

La Región de Murcia logra ocupar ya 47 plazas de médico interno residente de las 306 que oferta en esta convocatoria

Aspirantes al examen MIR revisan los listados en el Campus de Espinardo.

Aspirantes al examen MIR revisan los listados en el Campus de Espinardo. / Juan Carlos Caval

Ana García

Ana García

Miles de médicos esperaban el inicio de la elección de plazas MIR -médico interno residente- que arrancaba este lunes en el Ministerio, una convocatoria en la que la Región de Murcia ha logrado ocupar en solo dos días 47 de las 306 plazas que oferta para este 2026.

Sin embargo, la especialidad que concentra hasta un tercio de las plazas totales, Medicina Familiar y Comunitaria, con hasta un centenar de puestos de formación en toda la geografía regional, se resiste entre los aspirantes y sigue manteniendo la totalidad de los puestos libres hasta el momento.

En años anteriores todas las miradas se dirigían hacia las plazas de médicos ofertadas en Atención Primaria, tras los problemas para cubrirlas en las últimas convocatorias en las que llegaron a quedar vacantes muchas de ellas debido a la desmotivación que existe entre los profesionales para entrar en una especialidad con consultas colapsadas y en la que se concentran la gran mayoría de las agresiones a sanitarios que se registran anualmente.

A nivel nacional, los aspirantes a hacerse con una plaza MIR han ocupado ya más de una veintena de puestos para formarse en Medicina Familiar y Comunitaria, la primera de ellas el mismo lunes en el distrito de Atención Primaria de Jaén Sur, por el facultativo número 109, según la información del Ministerio de Sanidad.

En total, en estas semanas están llamados a elegir especialidad 9.278 futuros médicos, de los que 306 se formarán en centros sanitarios de la Región de Murcia tras haber culminado los procesos desarrollados en titulaciones como Enfermería (EIR).

Entre las especialidades con más demanda, tanto a nivel nacional como autonómico, destaca Dermatología. De ella, en la Región de Murcia se han cubierto ya las cinco plazas que se ofertaban. Le siguen también Oftalmología, que ha ocupado cinco de las siete plazas ofrecidas; Cirugía General y del Aparato Digestivo, de las que se han ocupado también cinco plazas de las nueve disponibles; y Cardiología, con cuatro plazas cubiertas de las cinco ofertadas en esta convocatoria.

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Una vez que finalice el proceso de selección de plazas MIR, los aspirantes tomarán posesión de sus puestos los días 4 y 5 de junio, siendo el inicio del periodo formativo el 5 de junio para todos los residentes.

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