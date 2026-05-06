Cada matrona murciana atiende a mil mujeres más que la media nacional

Las matronas murcianas sufren en su día a día una sobrecarga laboral que no afecta a compañeras de otras autonomías, ya que estas profesionales atienden a unas mil mujeres más cada una de ellas frente a la media nacional. Así lo denuncia el sindicato de enfermería Satse que, aprovechando la conmemoración del Día Internacional de la Matrona, que se celebra este 5 de mayo, reclama que las plantillas de estas profesionales sanitarias se incrementen de manera progresiva para lograr "un mejor futuro" para la salud de las mujeres.

Satse Murcia informa de que los últimos datos oficiales apuntan a que hay una matrona para cerca de 1.500 mujeres en España, mientras que son cerca de 2.500 en la Región de Murcia.

Los datos de la EPA muestras que en 2023 había 13.967 matronas en ejercicio en nuestro país, lo que supone, atendiendo al total de la población femenina, una profesional por cada 1.452 mujeres. En la Región hay 270 matronas, de las que 189 ejercen en especializada y 81 en Atención Primaria (una profesional por cada 2.474 mujeres). "Una ratio claramente insuficiente que constata la necesidad de que todos los servicios de salud prioricen la contratación de estas profesionales sanitarias", insisten desde el sindicato, quienes recuerdan que las matronas, no solo se limitan a atender a las mujeres cuando van a ser madres, sino que desarrollan una amplia diversidad de funciones y competencias relacionadas con la mejora de la salud y bienestar integral de la mujer desde su adolescencia y a lo largo de toda su vida.

Reclaman más plazas

Satse insiste en la necesidad de incrementar las plazas de formación especializada en las próximas convocatorias anuales, así como que todos los servicios de salud creen más plazas específicas de matronas que posibiliten un desarrollo profesional completo, unas condiciones de trabajo dignas y una mejor atención a la mujer.

Según el análisis que realizan, el déficit de profesionales existente en los diferentes servicios de salud imposibilita que las matronas puedan desarrollar todas sus competencias en educación, prevención y promoción de la salud de la mujer, al tener que limitarse, en muchas ocasiones, a ocuparse de lo más acuciante dentro de la actividad asistencial.

Por ello, inciden en que la sobrecarga permanente, con la consiguiente falta de tiempo, junto a otros problemas, como la escasa contratación, la temporalidad o la falta de reconocimiento o minusvaloración de su trabajo, genera un claro riesgo para la salud de estas profesionales, tanto física como mental. Ejemplos de ello, añaden, son el estrés, la ansiedad, el 'burnout' o el agotamiento emocional, que están provocando, en muchos casos, el abandono de su actividad en favor de ocupar otras categorías profesionales mejor retribuidas.

Un año más, y en esta ocasión bajo el lema 'Más matronas, mejor futuro', el Sindicato aprovecha la conmemoración del Día de la Matrona para poner en valor su trabajo y denunciar que la escasez de plantillas en el sistema sanitario pone en riesgo la salud sexual y reproductiva y dificulta una atención sanitaria centrada en la mujer y en su singularidad, ya que las matronas atienden a la mujer desde la adolescencia y durante toda su vida.