López Miras reclama en Bruselas que las regiones participen en el diseño de los nuevos fondos europeos

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha intervenido este miércoles en el pleno del Comité Europeo de las Regiones, celebrado en Bruselas, durante el debate sobre los Planes de Colaboración Nacional y Regional de la Unión Europea, que marcarán el nuevo presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034.

En su intervención, López Miras ha defendido que las regiones tengan una participación "estructurada, efectiva y permanente, tanto en la definición de prioridades como en los mecanismos de seguimiento y control de estos fondos", y ha subrayado que "la implicación de las regiones no puede quedarse en una mera declaración de principios", según han informado desde el Ejecutivo regional.

Los nuevos Planes de Colaboración Nacional y Regional concentrarán 865.000 millones de euros del futuro presupuesto europeo y buscarán maximizar el impacto de cada euro invertido en ámbitos como la reducción de desigualdades, el apoyo a la agricultura y la pesca o la lucha contra la pobreza, adaptando las prioridades europeas a las necesidades específicas de cada territorio.

"Es fundamental que se nos escuche a las regiones y que se nos tenga en cuenta, porque somos la administración en la que se ejecuta todo de forma más cercana al territorio", ha subrayado el presidente.

López Miras también ha defendido la necesidad de garantizar "la máxima eficacia" de esa inversión europea, mediante un enfoque complementario entre los nuevos Planes de Colaboración y el Fondo de Competitividad.

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En este sentido, ha subrayado que el impulso de la competitividad europea debe "reconocer el valor de los ecosistemas regionales de innovación" y prestar una atención específica a las pequeñas y medianas empresas.